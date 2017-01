Do zóny Triangle míří další investor, nová továrna zaměstná přes sto lidí

Žatecko - Zahájení výstavby továrny je plánováno na jaro příštího roku.

Vjezd do průmyslové zóny Triangle z východní strany.Foto: Deník / Libor Želinský

Do průmyslové zóny Triangle u Žatce míří nový investor. Při výrobě karbonových pelet zaměstná až 140 lidí, zahájení výstavby továrny je plánováno na jaro příštího roku.

Nový investor by měl od Ústeckého kraje koupit v průmyslové zóně Triangle u Žatce pozemek o rozloze 4,3 hektaru, volné plochy s takovouto rozlohou se nacházejí na jejím západním okraji. „Rada Ústeckého kraje souhlasí se záměrem prodeje pozemku ve vlastnictví Ústeckého kraje o výměře 4,3 hektaru potenciálnímu investorovi. Zahájení výstavby závodu je plánováno na jaro 2018, zkušební provoz by měl být zahájen koncem roku 2018," sdělila Lucie Dosedělová, mluvčí Krajského úřadu Ústeckého kraje. „V první fázi by mělo vzniknout 40 přímých pracovních míst, po dokončení celého závodu pak celkem 140," dodala.

Jméno je zatím tajné

Kraj jméno potencionálního investora zatím neoznámil. Jelikož jde o výrobce materiálů využívaných například v gumárenském průmyslu, dá se předpokládat, že půjde o dalšího dodavatele společnosti Nexen. Ta chce v letošním roce začít v zóně Triangle u Žatce stavět obří továrnu na výrobu pneumatik pro auta.

Průmyslová zóna Triangle u Žatce se nachází na hranicích okresů Louny, Most a Chomutov. V současné době v tamních deseti továrnách pracují tři tisíce lidí, počet zaměstnanců má v nejbližších letech vzrůst přibližně dvojnásobně. Největšími zaměstnavateli v zóně jsou nyní společnosti Yanfeng a Grammer, u kterých pracuje po tisícovce lidí. Přes tisíc lidí plánuje zaměstnat v budoucnu také zmíněný Nexen.

Rozloha zóny je 364 hektarů, zhruba třetina je ještě volná pro investory. V současné době se v zóně staví také tzv. Triangle city, kde má vzniknout mimo jiného zázemí pro zaměstnance.

Psali jsme: Školka, hotel, stanice hasičů. To vše přibude v Triangle