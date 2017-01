V Lounech na náměstí mohou lidé pomoci při Tříkrálové sbírce

Louny - Zájemci najdou kasičky na Mírovém náměstí v pátek, celý další týden pak v městském infocentru.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Ladislav Jerie

Tradiční Tříkrálová sbírka bude probíhat v pátek 6. ledna na Mírovém náměstí v Lounech v prostoru u vánočního stromu. Pracovníci Charity České republiky tam budou s tříkrálovými kasičkami v době od 12 do 16 hodin.

Každý zájemce může pomoci se svým darem. Pro lidi, kteří by to v uvedeném termínu nestihli, a přesto by chtěli přispět, bude kasička k dispozici ještě celý následující týden v turistickém a informačním centru lounské radnice, informovali pořadatelé.