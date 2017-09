Tým Nexenu se stěhuje do Žatce, vedení města věří v ekonomický přínos

Žatec – V zóně Triangle aktuálně pracuje bezmála čtyři tisíce lidí. Nexen by jich měl výhledově zaměstnávat až 1500.

Výstavba továrny Nexen u ŽatceFoto: Deník/Petr Kinšt

Prázdné kanceláře v budově, kde v Žatci sídlí Komerční banka, si pronajala jihokorejská společnost Nexen. Ta přesunula z Prahy do města svůj projektový tým, který se stará o výstavbu a následný rozjezd obří továrny na výrobu pneumatik v průmyslové zóně Triangle u Žatce.

Je to další ukázka, jak se zóna Triangle podepisuje na životě v Žatci a okolí. Zájem o byty a kanceláře v Žatci roste, lidé pracující pro Nexen v Žatci většinou bydlí, stravují se, prostě utrácejí své peníze. A vedení města to pochopitelně vítá. Věří, že se začíná projevovat, že blízká zóna konečně přinese ekonomickou prosperitu města.

Od svého přesunu do Žatce si Nexen slibuje především zjednodušení a zrychlení firemních postupů při výstavbě a budoucím provozu podniku. „Chceme být blíže našim partnerům z regionu, ale hlavně našim stávajícím i potenciálním zaměstnancům, které zde jistě najdeme,“ řekl generální manažer společnosti Nexen Tire Petr Pospíšil.

Investice do průmyslové zóny Triangle už začínají ovlivňovat rozvoj Žatce, oznámila nedávno radnice. „Je poznat, že nové investiční záměry v průmyslové zóně Triangle se z fáze příprav posunuly do fáze realizace. Pro nás je důležité, že firmy se chtějí do života v Žatci zapojit i lidsky. Jednáme s nimi třeba o finanční podpoře různých našich aktivit. Přitom od nich slyšíme, že by se těchto akcí chtěli i sami zúčastňovat, což je pozitivní,“ řekla Zdeňka Hamousová.

Společnost Nexen už několikrát v Žatci finančně podpořila slavnosti chmele Dočesnou, je partnerem občanského sdružení Ekologické centrum Žatec.

Kromě Nexenu finančně podpořily Dočesnou i další společnosti působící v zóně Triangle. Přispívají ale i na jiné projekty. Například Kiswire přislíbila městu 300 tisíc korun na výstavbu venkovní posilovny u řeky Ohře.

Vedení města si také slibuje finanční přínos od nových zaměstnanců firem působících v zóně. Vítá hlavně příchod vzdělaných a kvalifikovaných zaměstnanců, kteří se v Žatci trvale usadí. Aby jejich potenciální příchod město podpořilo, snaží se firmám vycházet vstříc. Aktuálně například jedná Žatec s velkou personální agenturou, která hledá budovu, v níž by vznikly desítky malometrážních bytů. „Sloužily by pro ubytování mladých pracovníků z Čech a Slovenska s minimálně středoškolským vzděláním, kteří ale podle zkušeností agentury nemají zájem o bydlení na ubytovně. Máme co agentuře nabídnout, jsme ve fázi jednání,“ řekla starostka Žatce. Pokud by se takové zaměstnance podařilo v Žatci ubytovat, je šance, že aspoň někteří by tu později žili i s rodinami.

V Žatci už několik budov pro ubytování lidí pracujících v Triangle slouží nebo brzy začne. Jde například o penzion, hotel nebo zrekonstruované bývalé sklady chmele.

Čtyři tisíce zaměstnanců

V zóně Triangle nyní pracuje téměř čtyři tisíce lidí. Společnost Nexen by se měla zařadit k těm největším zaměstnavatelům. Aktuálně zaměstnává několik desítek lidí, do konce příštího roku jich má být pět set. A výhledově 1500.

Továrna Nexenu se staví, začít má vyrábět v druhé polovině příštího roku. Někteří zaměstnanci Nexenu už odletěli na školení do mateřského závodu v Jižní Koreji. „První skupina 23 nových kolegů z oddělení údržby odcestovala do Jižní Koreje v květnu tohoto roku. Nejdříve se kolegové seznámili s výrobním procesem, pak se rozdělili na jednotlivá oddělení, za něž budou v novém žateckém závodě zodpovídat,“ řekla Linda Kostrůnková, personální manažerka společnosti. „Na tuto skupinu naváže za pár týdnů další v počtu 24 kolegů, tentokrát z oddělení výroby, výrobních technologií, kvality a výzkumu a vývoje,“ dodala.

Společnost Nexen v první fázi náboru hledala zaměstnance na manažerské posty a technické specialisty z oblasti údržby výrobních a nevýrobních strojů a zařízení. V další fázi nabere pracovníky na pozicích týmových vedoucích v oddělení výroby, výrobních technologií a kvality.