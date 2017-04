Dobrovolníci opět uklidili břehy, vyzývají k umístění fotopasti

Louny - Vyhazují lidé při cestě ze zahrádek pytle nepořádku rovnou z aut? I to napadlo organizátory úklidu.

Ilustrační snímek.Foto: Deník

Velké množství odpadu sebrali dobrovolníci v Lounech, kteří v minulých dnech čistili břehy řeky Ohře od železničního mostu směrem na Černčice. Organizátoři akce vyzvali město, aby proti původcům znečištění zakročilo, například instalací fotopastí.

„Čištění břehu Ohře proběhlo popáté. Dřív jsme čistili hlavně místo Pod Šancemi, vždy tam bylo velké množství nepořádku. Letos se to změnilo, bylo tam uklizeno, sebrali jsme jen tři pytle odpadu místo obvyklého kontejneru. V úseku od železničního mostu na Černčice už bylo ale odpadu opravdu hodně,“ sdělil lounským zastupitelům na jejich pondělním jednání František Bartoň.

Čištění břehů řeky se zúčastnilo 35 lidí. „Máme podezření, že lidé, kteří odjíždějí ze zahrádek, tam rovnou z aut vyhazují pytle s odpadem. Možná by stálo za to, aby se tam umístila fotopast, která by původce odhalila,“ vyzval vedení města Bartoň.