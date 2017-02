Nominace do UNESCO poslána. Práce ale nekončí, říká Špička

Žatec - Vedení Žatce chce, aby služby pro turisty byly ve městě kvalitnější. Plánují se opravy v centru.

Chrám chmele a piva v ŽatciFoto: Deník / archiv

Česká republika nedávno poslala do ústředí UNESCO nominaci k zápisu chmelařských památek v Žatci na seznam světového nemovitého dědictví. Město chce nyní své dlouhodobé úsilí o vstup na tento prestižní seznam ještě zvýšit.

„Odevzdáním nominace naše práce rozhodně nekončí. Dá se říct, že lehčí fázi příprav máme za sebou, teď nás čeká ta těžší," řekl Jaroslav Špička, místostarosta Žatce.

Čtěte také: Žatec je vítězem krajského kola soutěže Historické město roku

Pokud se město dostane do hodnotícího procesu ze strany UNESCO, do města přijede celá řada inspektorů. „Může jít o ohlášenou oficiální delegaci, ale také o neoficiální návštěvu. Ta může mít různé podoby. Přijedou třeba mladí lidé s baťůžky nebo starší manželský pár. Chceme udělat vše pro to, aby všichni hodnotitelé u nás ve městě byli spokojeni," sdělil Špička.

Pořádek a kvalitní služby

Podle jeho slov je například třeba dbát na pořádek v ulicích nebo poskytovat kvalitní turistické služby. „Ve městě se kvůli snaze o vstup do UNESCO aktivují tři pracovní skupiny z řad obyvatel, odborné veřejnosti a zastupitelů. Chceme třeba vést jednání s majiteli restaurací a hotelů, aby jejich personál, recepční či servírky byly schopné turistům poskytnout kvalitní informace o Žatci," vyplynulo ze slov místostarosty. „Prostě chceme zlepšit všechny turistické služby ve městě," dodal.

Samo město chce jít prý příkladem, připravuje několik kroků. Chystá opravy fasád u několika domů v centru města, plánuje se rozsáhlá rekonstrukce radnice nebo budovy městské knihovny. Během jara se vymění v centru města cedulky s názvy ulic a čísly popisnými na domech. „Také plánujeme vydat nařízení, které sjednotí umisťování reklamních poutačů v centru města. Mělo by to přispět ke zlepšení jeho vzhledu," sdělila starostka Zdeňka Hamousová.

Připomeňte si: Domy a ulice v centru Žatce budou nově označené, vymění se stovky tabulek

Město má v současné době dva místostarosty. Zbytečný komfort? Podle vedení města ne. Jaroslav Špička podstatnou část své pracovní doby, podle svých slov zhruba polovinu, tráví právě problematikou vstupu Žatce do UNESCO. „Jiná města pro to mají své manažery, v Žatci náplň této práce zastává místostarosta Jaroslav Špička," vysvětlila starostka Zdeňka Hamousová.

Nepřehlédněte: Žatecký pivovar opraví rozpadlý dům, zřídí v něm muzeum