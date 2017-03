Ústecký kraj podpořil Dočesnou i krajské dožínky v Peruci

Ústí nad Labem - Vybrané akce, zařazené do programu Rodinné stříbro, loni přivítaly přes půl milionu návštěvníků.

Ústecký kraj chce pomoci zviditelnit některé významné kulturní a sportovní akce s dlouhou tradicí v regionu. Vytvořil proto projekt Rodinné stříbro, do kterého zařadil 27 tradičních událostí. Z rozpočtu na pořádání těchto akcí uvolnil letos devět milionů korun.

V loňském roce na všechny akce, které patří do Rodinného stříbra, zavítalo zhruba 524 000 návštěvníků a do jejich přípravy se zapojilo téměř dva a půl tisíce lidí. "Velmi pečlivě jsme vybírali, kdo všechno do projektu bude zařazen. Nakonec jsme zvolili právě těchto 27 partnerů. Nejde jen o akce, které se konají jednou do roka, máme tam i projekty, na kterých se pracuje po celý rok, například Krušnohorská bílá stopa nebo turistické značení u Klubu českých turistů," řekl hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM), který ve středu 22. března představil nové logo programu.

Symbolem je srdce

Symbolem rodinného stříbra je graficky ztvárněné srdce. Nový vizuální styl byl podle mluvčí kraje Lucie Dosedělové inspirován heslem "Vzácnost, kterou ochraňujeme". Cílem je podle hejtmana zachovat nejvýznamnější akce krajského a nadregionálního významu.

Na seznamu akcí je juniorský závod míru, ústecký půlmaraton, mistrovství světa v rychlostní kanoistice na kanálu v Račicích. Z lidových veselic vybrali radní dočesnou v Žatci, krajské dožínky nebo hasičské slavnosti. Mezi rodinné stříbro se dostal také litoměřický veletrh Zahrada Čech, závod tahačů Czech Truck Prix, z kultury country festival Porta, festival vážné hudby Klášterecké hudební prameny nebo mezinárodní hudební festival v České Kamenici.

