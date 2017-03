V centru Žatce se začne kopat

Žatec - Vedení vodovodu a kanalizace čeká rekonstrukce. Hotovo má být do letních prázdnin. Pak se budou opravovat povrchy.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Libor Malafa

V centru Žatce, na Kruhovém náměstí, v horní části Nákladní ulice a navazující ulici Karla IV., se začne kopat. Severočeská vodárenská společnost (SVS) tam plánuje rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu z roku 1955 a kanalizace z roku 1964. „Stavební práce začnou v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června," sdělil Jiří Hladík, mluvčí SVS.

Jakmile práce vodařů skončí, navázat by měla investice města. To chce opravit povrch celé Nákladní ulice. Práce jsou rozděleny do dvou etap. Letos by měla proběhnout první, která počítá s opravou povrchu horní části ulice, právě mezi Kruhovým náměstím a křižovatkou s ulicí Karla IV. „Jde o předláždění současného povrchu," sdělil Marek Pataky z odboru rozvoje žatecké radnice.