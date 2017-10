V knihovně se popraly dvě zaměstnankyně

Louny - Incident v Lounech vyšetřuje policie, v pozadí jsou problémy ve vztazích mezi některými pracovníky v kolektivu.

Městská knihovna LounyFoto: Deník

Knihovna by měla být místem klidu, zajímavých kulturních a poznávacích zážitků, příjemné atmosféry. Ale minulou neděli v Lounech tomu tak nebylo. Ve studovně se rozhořel konflikt mezi dvěma zaměstnankyněmi takovým způsobem, že po prudké hádce došlo i na fyzickou potyčku a do budovy přijela k zásahu policie.

Obě ženy se posléze nechaly prohlédnout lékařem a skončily v pracovní neschopnosti. Celý incident stále vyšetřuje Policie ČR, protože jedna žena na druhou podala trestní oznámení kvůli fyzickému napadení. V pozadí jsou spory na pracovišti a zhoršené vztahy mezi některými pracovníky v kolektivu, což se táhne několik měsíců, přibližně od počátku tohoto roku.

Podání vysvětlení na policii

"Policie vyšetřuje případ fyzického napadení mezi dvěma ženami z nedělního odpoledne v knihovně. Událost řešíme prozatím v rovině přestupkového jednání," odpověděla pro Deník Irena Pilařová, mluvčí Policie ČR Louny. Zda došlo mezi ženami při potyčce ke zranění a jaká je předpokládaná doba jejich léčení, i to je zatím podle ní předmětem policejního šetření. Policisté si obě ženy pozvali na pátek 13. října k takzvanému podání vysvětlení.

Aktérkami konfliktu byly knihovnice Marcela Langrová a Věra Pokorná. Dotyčný incident obě popisují odlišně. "Paní Langrová přišla ke mně do kanceláře a nejprve slovně a pak i fyzicky mě napadla. Po útoku jsem kontaktovala policii a podala na ni trestní oznámení," uvedla Věra Pokorná, která v knihovně odpracovala až dosud celkem dvacet let se dvěma několikaletými přestávkami; určitou dobu také byla zástupkyní ředitelky. "Tato hádka byla vyvrcholením dlouhodobějšího sporu, který trvá asi 8 až 9 měsíců. Je pravda, že jsem kvůli jinému úkolu přišla do studovny a že jsme se pak pohádaly, ale není pravda, že bych paní Pokornou fyzicky napadla. Jen jsem ji odstrčila, když se ona snažila útočit na mě. Pak jsem se jí velmi bála a utekla jsem," tvrdí Marcela Langrová, která pracuje v knihovně osm let. Obě tyto ženy spolu v minulosti přitom pracovaly na jednom oddělení, a to zhruba půl roku.

Nepříjemnou událost nyní vyšetřuje policie a čeká ji složitý úkol zjistit, jak přesně konflikt proběhl. "Celá záležitost mě nesmírně mrzí. Incident se odehrál za zavřenými dveřmi v kanceláři studovny. Z návštěvníků knihovny si podle mých informací v daném okamžiku nikdo nevšiml zvýšeného hlasu, hádky nebo křiku. U problémové události jsem přímo přítomna nebyla a nemám k ní nyní dostatek relevantních informací. Důvěřuji šetření Policie ČR a po ukončení vyšetřování z celé záležitosti vyvodím personální opatření," uvedla ředitelka knihovny Dagmar Kučerová.

V rámci týmu zaměstnanců podle ní proběhla porada na pracovišti, všem byly sděleny dostupné informace o události a pracovníci knihovny byli vyzváni k maximální součinnosti s Policií ČR. "Mrzí mě, že záležitost poškozuje dobré jméno knihovny, její opakované úspěchy v posledních letech a kvalitní a nadstandardní práci našich zaměstnanců," dodala ředitelka.

Napětí na pracovišti

Faktem je, že Věra Pokorná od počátku letošního roku několikrát upozorňovala na problematické jevy, které se podle jejího názoru děly v knihovně. Například na příliš mnoho přesčasů, nedodržování některých ustanovení zákoníku práce a podobně. Jak uvedla i ve svém vyjádření pro zastupitelstvo města, po stížnostech dostala vytýkací dopisy, byla jí zkrácena část mzdy, v rámci pracoviště byla přeřazena k nižším pozicím a činnostem. Jejími stížnostmi se už dříve zabývala i rada města. Zhoršené vztahy a problémy mezi některými pracovníky v kolektivu knihovny byly patrné i při nedávném jednání na veřejné schůzi zastupitelstva města. Město však vždy problém až dosud uzavřelo tím, že situace v knihovně je plně v kompetenci ředitelky a radnice do ní nebude zasahovat.

Tento postoj vedení města se zatím nemění, ale v pondělí 16. října se má situací v knihovně rada města znovu zabývat. "Ke konfliktu mezi zaměstnankyněmi knihovny došlo. V zařízení města je to věc nepřípustná a odsouzeníhodná. Událost šetří Policie ČR, my do šetření nebudeme zasahovat. Až Policie ČR vše vyšetří, následně musí příslušné kroky přijmout ředitelka knihovny, protože konflikt se stal v pracovní době a na pracovišti," řekl starosta Loun Radovan Šabata. "V pondělí však problematiku v knihovně ještě znovu posoudíme v radě města," dodal starosta.