V Liběšicích oslavili jubileum zjevení Panny Marie ve Fatimě

Liběšice /FOTO/ - Socha postupně navštíví katedrály a významná poutní místa. Uctili ji i v Liběšicích.

Na Mariánském poutním místě v Liběšicích se konala oslava jubilea 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě v PortugalskuFoto: Peter Tomek

Ve čtvrtek 21. září se konala na Mariánském poutním místě v Liběšicích u Žatce mimořádná událost - oslava jubilea 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě v Portugalsku. Do Liběšic dorazila socha Panny Marie, kterou přímo v Portugalsku převzala nedávno delegace z České republiky při národní pouti do Fatimy.

"V těchto dnech postupně navštíví všechny katedrály v naší zemi a nejvýznamnější poutní místa. Našemu regionu se tak dostalo zvláštní pocty, která svým významem přesahuje hranice naší země. Fatimská zjevení byla silně prorocká a jejich obsah se dotýká celého dvacátého století a velkého utrpení, kterým lidstvo za posledních sto let prošlo a jsou velikou výzvou pro nás i dnes," sdělil liběšický farář Vilém Marek Štěpán.

Zjevení Panny Marie ve Fatimě patří pro katolíky mezi největší události 20. století. Zjevovala se tam třem malým pasáčkům každého třináctého dne v šesti po sobě jdoucích měsících v roce 1917.