V Lounech vznikají další podzemní kontejnery na tříděný odpad

Louny /FOTO/ - První podzemní kontejnery fungují od začátku roku v ulici Na Valích. Druhé budou přímo na náměstí. Lidé je vítají.

Poletující papíry a kartony dlouho hyzdily jeden ze vstupů do centra Loun, ušetřena nezůstávala ani Chmelniční kotva. Kolem kontejnerů v ulici Na Valích byl velmi často nepořádek. Od začátku letošního roku tam ale fungují první podzemní kontejnery v Lounech. Lidé i radnice si je pochvalují, osvědčily se.

Do konce října mají v Lounech začít sloužit nové podzemní kontejnery, a to přímo na Mírovém náměstí. Další místa se připravují, nejprve v centru, pak i na sídlištích. „Pořádek je tam jednoznačně větší. Za mě by se měly kontejnery rozšiřovat tam, kde popelnice hyzdí. Třeba v centru města,“ pochvaluje si Vojtěch Vágner, který bydlí kousek od podzemních kontejnerů v ulici Na Valích. „Zlepšení je o sto procent. Je čisto. Investice se vyplatí, místa, kde byl dřív nepořádek, pak vypadají pěkně,“ přitakává Jiří Svoboda z Loun.

Spokojená je s provozem podzemních kontejnerů v ulici Na Valích i lounská radnice. Osvědčily se. „S provozem jsme spokojení, prostor vypadá mnohem lépe. Chceme proto přistoupit k dalšímu rozšiřování systému podzemních kontejnerů. Zatím v centru, postupně ale také na sídlištích,“ potvrdil starosta Loun Radovan Šabata.

Druhé kontejnery se budují přímo na Mírovém náměstí nedaleko knihovny. Hotovo má být do konce října, kontejnery buduje firma Lounská stavební, ve výběrovém řízení uspěla s částkou 796 tisíc korun. Velmi podobné byly také náklady v ulici Na Valích.

I směsný odpad? Hudba budoucnosti

Prozatím se v Lounech budují podzemní kontejnery pouze na tříděný odpad. Do budoucna ale uvažují i o směsném odpadu, zatím to ale není úplně aktuální. Technologie jsou totiž dost nákladné, navíc běží platné smlouvy, kupovat by se musela také nová auta. „Chceme jít postupně. Do budoucna o tom ale uvažujeme,“ pokračoval Šabata.

Projekt podzemních kontejnerů má ale i své odpůrce. Vadí jim hlavně vysoká finanční náročnost. Zatímco nakoupit obyčejné plastové kontejnery přijde na desetitisíce, jedno podzemní stání vyjde na zhruba 800 tisíc korun. „Lidé jsou nepořádní, žádné podzemní kontejnery nepomohou. Kdo nechce hodit do popelnice, nehodí ani tam. Je to drahé řešení. Spíše by se mělo trestat, pokud to někdo hází jinam,“ řekla například Milada Sýkorová.

S podzemními kontejnery chtějí letos začít i v Žatci, také v centru města. Na budování získala radnice dotaci. První stání má vzniknout ještě letos.