V Podbořanech končí kožní lékař, pacienty asi čeká dojíždění

Podbořany – Náhradu za odcházejícího lékaře hledají pojišťovny i krajský úřad. Zatím neúspěšně.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Pokud se nepodaří sehnat nového lékaře, a dlouhodobě se to zatím nepovedlo, budou lidé v Podbořanech od ledna 2018 bez kožního lékaře. Za ošetřením by tak pacienti museli dojíždět do jiných měst okresu Louny nebo na Chomutovsko.

Současný lékař, MUDr. Keznikl, totiž na konci letošního roku odchází do důchodu a ambulanci zavírá. Lékaře budou dále hledat například pojišťovny nebo krajský úřad, náhradu se prozatím nepodařilo sehnat.