V Postoloprtech už začali vytápět

Postoloprty – Září je zatím neobvykle chladné. Topí se už také například v sousedních Lounech.

S dodávkou tepla do bytů a dalších objektů během září už začali v Postoloprtech, oznámilo město. Je to proto, že letošní září je zatím až neobvykle chladné. Do provozu byly uvedeny teplárny ve Dvořákově ulici a na Draguši.

Ve městě tak už prakticky začala nová topná sezona.