V Žatci řeší, co dál s Dočesnou. Obří akce je náročná na organizaci

Žatec /ANKETA/ – Pracovníci pořádajícího městského divadla upozorňují, že v několika málo lidech jsou na hranici fyzických i psychických sil.

Pivo, chmel, zábava. V Žatci se během Dočesné baví desetitisíce lidí.Foto: Deník / Dlouhý Hynek

Desítky tisíc návštěvníků, tři hudební pódia a další scény, padesát pivovarů, desítky stánků s jídlem a pitím, několik náměstí plných kolotočů a dalších atrakcí. Tak vypadá v posledních letech Dočesná v Žatci. Její organizační tým ale řekl: Dost! „Takto pojatou Dočesnou jsem organizoval naposledy,“ řekl Martin Veselý. V Žatci se tak začalo řešit, jak s největším svátkem chmele ve střední Evropě do budoucna naložit.

„Situace kolem Dočesné se stává neudržitelnou a v podstatně nebezpečnou,“ řekl Martin Veselý, ředitel Městského divadla v Žatci, které tradiční slavnosti organizuje. Pořadatelem Dočesné je město Žatec, vlastní organizací dvoudenních zářijových slavností pověřilo právě své divadlo.

„Všichni lidé, kteří se podílejí na organizování Dočesné, jsou za hranicemi fyzických i psychických sil. Těch pár lidí, co Dočesnou organizuje, se stará o všechno. Před jejím konáním spí denně jen pár hodin. Neexistuje vzájemná zastupitelnost, nejsou rezervy, když někdo vypadne, je to obrovský problém,“ vysvětlil Veselý.

Tak vypadala Dočesná letos:

a tak loni:

Dočesná se v posledních letech rozrůstá. Roste počet vystupujících i zúčastněných pivovarů. Z lidové slavnosti na závěr sklizně chmele se stal prakticky dvoudenní hudební a pivní festival s davy návštěvníků. O rozsahu akce svědčí i její rozpočet, který je rok od roku vyšší. Letošní 60. ročník překročil hranici pěti milionů korun.

„Jestli má Dočesná zůstat v současném rozsahu, musí ji organizovat od začátku tým dvaceti lidí. Nelze to dělat ve čtyřech lidech,“ upozornil ředitel městské divadla. Podle jeho slov je na vedení města, aby rozhodlo, jakou Dočesnou chce mít v budoucnu. Buď se podstatně rozšíří organizační tým, nebo se program a rozsah slavností podstatně zredukuje.

Vedení města se budoucností Dočesné začne zabývat. Do konce roku by se mělo rozhodnout, jak bude v budoucnu vypadat. A kdo ji bude organizovat. „Pořádat tak obrovskou akci v úzkém čtyřčlenném týmu je takřka nad lidské možnosti a síly. Vnímáme impuls od ředitele divadla, rozumíme mu a musíme ho řešit,“ sdělila starostka Žatce Zdeňka Hamousová.

„Začneme se tím zabývat. Prvotní jednání bude v kulturní komisi. Chceme vést širší diskuzi, jak s Dočesnou dál. Mezi lidmi má úspěch, ale je to na hranici možností města. Debata musí být také o tom, jestli zachovat současný model, nebo pozměnit koncepci. Tým pořadatelů by se měl rozšířit. Jasno, jak dál, bychom měli mít do konce listopadu,“ vysvětlila.