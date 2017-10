Vánoční pečivo může zdražit až o 15 procent

Ústecký kraj /ANKETA/ - Stoupající ceny surovin tlačí hlavně na cukráře. Někde už museli o několik korun zdražit.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Máslo je drahé. Pokud je tedy k dostání. Přesto kvůli němu pekaři zatím zdražovat nechtějí. Částečně proto, že místo másla používají margarín, částečně proto, že by museli upravovat ceny prakticky každý týden.

Vánoční pečivo by však kvůli stoupajícím cenám másla podražit mohlo, a to až o 15 procent. Do vánočního pečiva se totiž dává až 20 deka másla, u těch zastudena připravovaných je to i více než dvojnásobek.

„Na Litoměřicku se vánoční cukroví prodává průměrně za cenu 350 až 450 korun za kilo, takže odhaduji průměrnou novou cenu v rozmezí 400 až 520 korun,“ vypočítává Eva Kormundová z lovosického pekařství Vladimír John. Dodala však, že vyšší ceny si vzhledem k nízké koupěschopnosti lidí v regionu může málokterá firma dovolit.

Cenu másla bedlivě sleduje Petr Kohn, který má pekařství v litoměřické ulici 5. května. „Není problém jen s cenou, ale i s nedostatkem másla,“ upozorňuje Kohn, který máslo vnímá jako jednu ze základních surovin především při výrobě lineckého pečiva a dalších cukrovinek. Podle Kohna je o vánoční cukroví mezi zákazníky velký zájem. Nedokáže však zatím odhadnout, jak se nynější cena másla promítne na tom, za kolik bude na Vánoce cukroví nabízet. Surovina totiž může ještě více podražit, nebo naopak zlevnit. To v litoměřickém pekařství Kodys a Hamele cenu másla neřeší. Vánoční pečivo ve velkém nepřipravují, na běžný sortiment si vystačí s margarínem.

Nejen máslo

Naopak v děčínském pekařství U Onďase, které za své pečivo obdrželo několik ocenění, margarín jako náhražku nepoužívají. „Začali jsme používat desetikilové bloky másla, které jsou o něco levnější. V běžném pečivu tolik másla nepotřebujeme, něco jiného je to ale u vánoček. Kvůli máslu jsme však zatím nezdražovali. To bych musel ceny předělávat každou chvíli,“ říká Jiří Ondečko, pro kterého jsou mnohem větším problémem stoupající mzdy nebo rostoucí ceny jiných surovin. „Od začátku pečeme z dražších surovin bez náhražek. Je ale pravda, že pokud někdo používá margarín, zákazník to díky dalším přísadám nemá šanci poznat,“ dodává Ondečko.

Rostoucí ceny dopadnou především na cukráře, kteří mají největší spotřebu másla nebo smetany.

„My už jsme zdražit museli, protože zdražila vejce a smetana, která vylétla o desetikorunu na litr,“ krčí rameny Magdaléna Homolková z cukrárny Kamélie v Děčíně. Ta zvedla ceny přibližně o deset procent. „Dort, který stál dříve 32 korun, dnes stojí o dvě až tři koruny více,“ dodává Homolková.