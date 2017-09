Venkovní posilovna u řeky má zelenou, o její výstavbě rozhodli zastupitelé

Žatec – Vybudování sportoviště nepodpořila místostarostka Nováková. Podle ní je hřiště předražené a raději by ho viděla na jiném místě.

Místo, kde v Žatci u fotbalového hřiště vyroste workoutové hřiště.Foto: Deník/Petr Kinšt

V Žatci vyroste venkovní posilovna, tzv. street workout hřiště. Vznikne poblíž fotbalového hřiště Slavoje u zimoviště vodního ptactva na břehu Ohře. Cvičící prvky se mají u řeky objevit ještě letos. V pondělí 11. září večer o tom po půlhodinové debatě rozhodli zastupitelé, na výstavbu hřiště uvolnili částku 950 tisíc korun.

„Je to částka před výběrovým řízením, je předpoklad, že bude nakonec nižší. Navíc máme přislíbený sponzorský příspěvek tři sta tisíc korun od společnosti Kiswire. Takže město za hřiště zaplatí znatelně méně,“ uvedla starostka Zdeňka Hamousová.

Jedním z mála, kdo při hlasování zastupitelů výstavbu hřiště nepodpořil, byla místostarostka Jana Nováková, „Výstavba hřiště byla v plánu investic pro letošní rok tzv. pod čarou, tedy jen když na ni seženeme peníze. Byla tam uvedena částka pět set tisíc korun. Z mého pohledu je to hřiště předražené. Sponzorský příspěvek máme zatím jen přislíbený, až to bude černé na bílém, pak se možná rozhodnu pro to hlasovat. Navíc nesouhlasím s umístěním toho hřiště. Není dobré všechna sportoviště soustřeďovat dolů k řece, je tam toho už až až. Vhodnější by bylo umístění hřiště do parku pod nemocnicí,“ argumentovala.

„Právnička města má dovolenou, proto tady neleží smlouva mezi městem a sponzorem,“ vysvětlila starostka s tím, že záměr šel do zastupitelstva už nyní v září, aby se mohlo hřiště vybudovat ještě letos.

„O výběru místa jsme přemýšleli dlouho. Nakonec padla volba na volný prostor u zimoviště. Nové hřiště nebude nikoho rušit, je tam parkoviště a jako zázemí může posloužit blízká restaurace Chaloupka,“ vyplynulo ze slov Tomáše Trávníčka, vedoucího stavebního úřadu žatecké radnice.

Jiné kritické hlasy se proti výstavbě hřiště neozvaly. Zastupitelka Stanislava Žitníková připomněla, že by podobné hřiště uvítali i senioři ve městě. „Bylo by dobré, kdyby město myslelo i na cvičební prvky pro seniory, například v Klášterní zahradě. Prvky, které nové hřiště bude mít, pro seniory nejsou,“ řekla.

Posilovna je dobrou přípravou

Radnice o výstavbě hřiště uvažovala už delší čas, obrátila se na ni v tomto skupinka místních sportovců. „Cvičící prvky si teď děláme sami doma. Hřiště nám v Žatci chybí, jezdíme do Jirkova, Chomutova nebo Loun. Lidí, kteří o to mají zájem, je v Žatci hodně,“ sdělil Jan Šilhavý.

Podle Jiřího Karase, předsedy sportovní komise při radě města, výstavbu hřiště podporují také sportovní kluby v Žatci. „Je to vhodná příprava pro řadu sportů. Určitě to bude využívané,“ řekl.

Podle projektu má pořízení samotných 15 cvičících prvků stát 300 tisíc korun, 220 tisíc spolkne dopadová plocha. Podle starostky Zdeňky Hamousové se počítá s plochou nejvyšší kvality, aby se mohlo cvičit i po dešti. Na sto tisíc korun je vyčíslená částka na zemní práce a sadové úpravy. Počítá se s pruhem zeleně, který oddělí hřiště od cesty. Za 75 tisíc je v plánu nákup laviček, stojanu na kola, odpadkových košů a skříněk na úschovu věcí.