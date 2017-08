Vesnice se žabími jmény budou v sobotu soutěžit

Žatecko - Zábavný den pro veřejnost bude připraven na fotbalovém hřišti v Novém Sedle u Žatce. Jedním z jeho poselství je i podpora přátelství mezi Čechy a Slováky.

Zábavu pro diváky i soutěžící účastníky, zajímavé prázdninové zážitky s nádechem dobrodružství, přátelství Čechů a Slováků i v době dávno po rozdělení společného státu - to vše má nabídnout a symbolizovat setkání, které je přichystáno na nadcházející sobotu, 19. srpna, v Novém Sedle na Žatecku, pod jehož správu spadá i sousední vesnička Žabokliky. Na fotbalovém hřišti v Novém Sedle proběhne už patnáctý ročník přátelského a veselého setkání zástupců obcí, které mají v názvu slovní základ spojený se žábami.

Přítomni budou lidé ze sedmi obcí: pět z nich je v České republice a dvě na Slovensku. Shodou okolností se obě slovenské obce jmenují stejně - Žabokreky. Jedna leží v okrese Martin a druhá v okrese Partizánske. Ta má přívlastek nad Nitrou.

"Setkání žaboobcí, jak jim říkáme my pořadatelé, má tradici už patnáct let. Autorem myšlenky a zakladatelem tradice je známý žatecký česko-slovenský turista Roman Daniš. Ten už dnes bohužel nežije. Mezi ty, bez nichž by tato akce nevznikla, patří také bývalý starosta Nového Sedla Vladimír Kořenský a dnešní zastupitel Jan Sivok," říká Radek Komoráš ze Žatce, člen týmu organizátorů, který bude sobotní klání moderovat. "Chtěl bych také moc poděkovat současnému starostovi Nového Sedla Petrovi Sýkorovi za to, že akci podpořil a tradice může pokračovat dál," dodal.

Veselé soutěže

Program pro veřejnost je připraven na celý den, hlavní část pak na sobotní odpoledne a večer. Ve 14.30 hodin bude zahájen slavnostním nástupem všech obcí, pak budou pokračovat divácky atraktivní soutěže ve veselých a dobrodružných disciplínách. Proběhne také fotbalový zápas Česko - Slovensko a volejbalový turnaj. Chybět nebude ani kultura - už ráno v 10.30 v kostele svatého Václava v Novém Sedle zazpívá Žatecký příležitostní sbor, večer po skončení soutěží bude na hřišti probíhat hudební show D.J. Majkla a vystoupení Jakuba Machuldy, který výborně ztvárňuje Elvise Presleyho a prosadil se i v muzikálu.

Vstup pro veřejnost je bezplatný, k dispozici bude i občerstvení.

Do Žaboklik a Nového Sedla už v pátek přijede z uvedených "žaboobcí" zhruba 110 lidí, diváků a účastníků soutěží. Ubytováni budou ve dvou stanových městečcích. Cyklista Julius Fendek se dokonce vydá už během týdne na cestu z Prievidze, šlápne do pedálů, postupně projede tři "žabí" obce a pak po 550 kilometrech dorazí na Žatecko, aby setkání a také přátelství mezi Čechy a Slováky osobně podpořil. "My, kteří se každý rok scházíme, jsme kamarádi pořád, pro nás neexistuje žádné rozdělené Československo," říká Radek Komoráš. Spolu se štábem už nyní připravují další veselý soutěžní den i na příští rok, kdy se bude připomínat 100 let od vzniku Československa. Za rok se "žabáci" sejdou na Slovensku v Žabokrekách u Martina.

Jaké obce budou soutěžitŽabeň (ČR, okres Frýdek-Místek)

Žabokliky (ČR, okres Louny)

Žabokreky (SR, okres Martin)

Žabokreky nad Nitrou (SR, okres Partizánske)

Žabonosy (ČR, okres Kolín)

Žabovřesky (ČR, okres České Budějovice)

Žabovřesky nad Ohří (ČR, okres Litoměřice)