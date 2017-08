Vodaři vymění potrubí na dalším místě v Kryrech

Kryry - Práce mají skončit v listopadu. Teď se opravuje i v Tovární ulici.

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila rekonstrukci dožilého vodovodu v Kryrech, a to v části Hlavní ulice u hřbitova. Vymění se tam potrubí v celkové délce téměř 444 metrů. Ocelový vodovod z roku 1971 nahradí nový z umělé hmoty.

„V souběhu vede betonová kanalizace, která je přítokem na čistírnu odpadních vod. Je z roku 1990 a je v dobrém stavu, výměnu tedy nevyžaduje,“ sdělil Jiří Hladík, mluvčí SVS.

Práce mají skončit v listopadu. SVS v Kryrech nedávno zahájila rekonstrukci vodovodu na jiném místě, a to v Tovární ulici. Tam by měly práce skončit v září. Jde o hlavní přítok pitné vody do města, potrubí bylo uvedeno do provozu v roce 1970. Vyžaduje proto výměnu.