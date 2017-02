Žatec vydává stavební uzávěru. Kvůli plánované vodní elektrárně hrozí spor

Žatec – Vedení města argumentuje, že chce na březích Ohře zachovat odpočinkovou a rekreační zónu.

V tomto místě na pravém břehu řeky Ohře na jezu v Žatci má stát malá vodní elektrárna. Foto: Deník/Petr Kinšt

Město Žatec vydává stavební uzávěru. Ta je namířena proti výstavbě ubytoven pro sociálně slabé, benzínových pump podél silnice Most – Plzeň a nových objektů na břehu řeky Ohře. Týká se například i malé vodní elektrárny, kterou chce na pravém břehu jezu v Žatci postavit společnost Landreal. Ta hrozí, že bude chtít po městu peníze za zmařenou investici.

Město argumentuje, že chce zachovat současné využití obou břehů řeky Ohře jako odpočinkovo – rekreační zónu a výstavba nových objektů včetně zmíněné elektrárny by to narušila. „Po dobu výstavby elektrárny by byl provoz na cyklostezce znemožněn a při provozu by obtěžovala své okolí negativními jevy – dopravou, hlukem a zápachem,“ argumentuje město.

Firma vložila do přípravy miliony

Společnost Landreal hrozí, že bude chtít po městu miliony korun. „V rámci projektu výstavby malé vodní elektrárny bylo již z naší strany vynaloženo nejen značné úsilí na přípravu a realizaci celého projektu, ale i finanční prostředky dosahující k dnešnímu dni řádu mnoha milionů korun, které jsme připraveni vymáhat po osobách odpovědných, a to včetně odškodnění za zmařené investice,“ vyjádřila se společnost Landreal.



Společnost Landreal má pozemky, kde chce elektrárnu postavit, od roku 2013 pronajaté od společnosti Povodí Ohře. I to se stavební uzávěrou proto nesouhlasí. „Došlo by ke znemožnění realizace záměru dle platné nájemní smlouvy. Domníváme se, že správní orgán disponuje v rámci stavebního řízení dostatečnými pravomocemi k tomu, aby bylo možno malou vodní elektrárnu v daném místě vystavět v souladu se současným využitím lokality,“ uvedlo Povodí Ohře.

Radní v Žatci, výstavbu malé vodní elektrárny na jezu v Žatci, odmítli už několikrát. Poprvé už v roce 2006.

V lokalitě se hodně investovalo

Město v minulých letech do lokality investovalo zhruba dvě stovky milionů korun, zrekonstruovalo koupaliště, vedle něj postavilo sportoviště, vyrostly cyklostezky, fotbalové hřiště s umělou trávou, došlo také na revitalizaci prostoru zimoviště vodního ptactva. U zmíněného fotbalového hřiště plánuje výstavbu veřejného tábořiště a kempu, zmíněná stavební uzávěra to nevylučuje. Nicméně záměr města narazil na nesouhlas právě Povodí Ohře. To argumentuje zákazem staveb v aktivní záplavové zóně řeky Ohře.