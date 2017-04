Lidé ze Stroupče roky doufají v nový vodovod, jeho stavba se ale zase oddálila

Stroupeč – Severočeské vodárenské společnosti se po letech podařilo dohodnout s vlastníky pozemků, přes které má potrubí vést. Jeden z nich ale zemřel, musí se čekat na výsledek dědického řízení.

Stovka obyvatel Stroupče na Žatecku má dlouhodobě problémy s pitnou vodou. Roky doufají v nový vodovod. Jeho stavba se už přiblížila, objevila se ale další nečekaná komplikace, která jeho stavbu zase odsunula.

Před lety rozbory vody ukázaly, že pramen nad obcí, který zásoboval vodojem a domácnosti, obsahuje nebezpečné dusičnany a uran. Prameniště je v současné době už odstaveno, do vodojemu dovážejí vodu pravidelně autocisterny. Lidé by ale raději už viděli stavební stroje, jak k jejich vesničce na břehu řeky Ohře budují vodovodní potrubí.

„Situaci s vodou doma samozřejmě sledujeme. Do vodojemu nad vesnicí ji cisterny pravidelně zavážejí, s kvalitou vody problém v poslední době nemáme. Máme ale obavy, aby se vodovod skutečně začal stavět. Aby někdy v budoucnu nepadlo rozhodnutí, že se voda už vozit nebude a my o ni nepřišli úplně,“ sdělil Štěpán Beneš, obyvatel Stroupče.

Trubky povedou ze Záhoří

Nový vodovod má do vodojemu nad Stroupčí vést z nedalekého Záhoří. Severočeská vodárenská společnost (SVS) jeho stavbu plánuje už řadu let, dlouhé roky se ale nemohla dohodnout s některými majiteli pozemků, na kterých má být potrubí uložené. To se konečně podařilo vyřešit. Objevil se ale další problém, který stavbu vodovodu oddaluje. Jeden z vlastníků pozemku zemřel, musí se čekat na dědické vypořádání.

„Dosavadní problém s průchodností trasy nového vodovodu, a to v podobě získání souhlasu vlastníků dotčených pozemků, se podařilo vyřešit. Jsou uzavřeny všechny potřebné smlouvy o zřízení služebnosti, tedy jsou vypořádána věcná břemena. Komplikace však vznikla úmrtím jednoho z vlastníků pozemků. Jsme tak nuceni vyčkat na vypořádání dědického řízení. Bez něho není možné dokončit územní řízení a zahájit stavební řízení,“ vysvětlil Jiří Hladík, mluvčí SVS.

Zatímco lidé ve Stroupči se vodovodu zřejmě v nejbližších letech přece jen dočkají, jejich sousedé z nedalekých Přívlak mají asi smůlu. I tamní vodojem napájela zdraví škodlivá voda, proto došlo k odstavení místního prameniště. Přívlaky jsou ale tak malou vesničkou, že se výstavba vodovodu z ekonomických důvodů neplánuje.

Vlastníky tamních domů jsou hlavně chalupáři z Mostecka a Chomutovska.