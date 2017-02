Na trati Louny - Most se chystá příští týden výluka

Lounsko - V úseku mezi Břvany a Lenešicemi budou jezdit náhradní autobusy.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Petr Przeczek

Správa železniční dopravní cesty uzavře od úterý 21. do pátku 24. února vždy v době od 7.50 do 13.10 hodin trať Louny - Most mezi stanicemi Břvany a Lenešice.

České dráhy místo vlaků v úseku Břvany - Lenešice objednají autobusy.

(vot)