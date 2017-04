Výstaviště zahájí sezonu před velikonočními svátky

Louny – Oblíbené setkání s názvem Dům a zahrada proběhne na výstavišti v Lounech od 13. do 16. dubna.

Výstava Dům a zahrada v LounechFoto: Deník/Zdeněk Plachý

Nejen hrady a zámky zahajují v dubnu novou sezonu. Do pilné činnosti se pustí také pracovníci v areálu výstaviště v Lounech. Pro velikonoční víkend tam bude připravena oblíbená výstava Dům a zahrada. Letos proběhne v termínu od 13. do 16. 4. a bude to její už 21. ročník.

„V letošním roce bude výstava skutečně rozmanitá. Jako obvykle je zaměřena na úpravu a zařízení obydlí a zahrádek, prostor k odpočinku doma i venku, pomůcky, osivo a jiné potřeby pro zahrádkáře,“ uvedla Irena Spilková ze společnosti Diamant Expo, která výstavu v Lounech pořádá.

Desítky tisíc návštěvníků

Výstava bude otevřena od čtvrtka do neděle, každý den od 9 do 17 hodin. Minulý rok na ní nabízelo různé výrobky 329 vystavovatelů a navštívilo ji 35 396 návštěvníků, upřesnila Irena Spilková.

Přijďte či přijeďte na výstaviště v pěkném přírodním prostředí u řeky v Lounech, může to být zajímavý jarní výlet! Sezona na lounském výstavišti pak potrvá až do poloviny září, lidé se během nadcházejícího jara a léta v areálu mohou těšit celkem na osm různých výstavních akcí.