Vláda projedná investiční pobídku pro společnost Yanfeng

Vláda bude ve středu 8. února schvalovat investiční pobídku pro společnost Yanfeng Czechia v maximální výši 185 milionů korun. Firma plánuje investovat 1,85 miliardy korun do rozšíření výroby plastových interiérových dílů pro automobilový průmysl v okresech Louny a Tábor, vytvoří 588 nových pracovních míst. Projekt by měl být dokončen v roce 2019. Vyplývá to z materiálu ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Většina nových pracovních míst (483) má vzniknout v Plané nad Lužnicí, 105 míst v průmyslové zóně Triangle na Žatecku. "Ne všech 588 nově vytvořených pracovních míst bude dělnických profesí. Uskutečněním investice se otevřou také nové pracovní příležitosti na administrativních pozicích (vysokoškolské vzdělání)," uvádí předkládací zpráva.

Odvody za deset let mají činit přes půl miliardy

Investice by měla mít v budoucnu pozitivní dopad na státní rozpočet. "Při vytvoření 588 nových pracovních míst společností bude příjem státního rozpočtu za odvody zdravotního a sociálního pojištění za jeden rok činit 64,853.460 Kč. Při předpokladu zachování pracovních míst po dobu deseti let budou odvody ze zdravotního a sociálního pojištění činit asi 648,53 milionu Kč," stojí v materiálu.

Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems (dříve JC Interiors) je součástí nadnárodní skupiny Johnson Controls. V ČR má skupina čtyři výrobní závody - v České Lípě, Mladé Boleslavi, Roudnici na Labem a Stráži pod Ralskem. JC Interiors byla založena jako projekt na zelené louce v průmyslové zóně Triangle u Žatce. Vyrábí plastové a gumové autodíly.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) na konci ledna uvedl, že systém investičních pobídek čekají změny. Měla by se zvýšit finanční podpora investičních projektů s vysokou přidanou hodnotou, zejména technologických center a center strategických služeb.

