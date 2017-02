V centru Loun přibudou značky zákazu zastavení

Louny - Odstavená auta komplikují provoz ve městě. Vyznačenou obytnou zónu velká část řidičů ignoruje.

Hilbertova ulice v Lounech, pohled směrem k náměstí. Po pravé straně se nebude smět zastavitFoto: Deník/Zdeněk Plachý

Problematickou dopravní situaci v samotném centru Loun mají vyřešit nové dopravní značky. Zakáží zastavování automobilů v relativně úzkých Hilbertově a Žatecké ulici. Opatření schválili radní.

Na místech se mají nejpozději v květnu objevit značky zákazu zastavení. „Omezení bude platit v případě Hilbertovy ulice po pravé straně ve směru jízdy do centra, tedy od bývalých dívčích škol. A na stejné straně i v Žatecké ulici, od křižovatky s ulicí Beneše z Loun k Žatecké bráně," upřesnil Jan Čermák, místostarosta Loun.

Potíže v těchto místech způsobují řidiči, kteří tam své vozidlo odstaví a jdou si třeba nakoupit. Celé centrum města je přitom příslušnými značkami označeno jako obytná zóna.

Hilbertova ulice v Lounech, pohled směrem od náměstí. Po levé straně se nebude smět zastavit. foto: Deník/Zdeněk Plachý

„Značky zákazu zastavení jsou v podstatě navíc; právě proto, že v těch místech je obytná zóna. Někteří řidiči na to nedbají nebo nevědí, co to znamená," krčí rameny místostarosta.

Při nerespektování obytné zóny dochází k mnoha přestupkům, především právě špatným parkováním. V celé oblasti, vymezené touto značkou, se totiž smí stát pouze na vyznačených parkovištích. Řidič může zastavit, ale pouze na nezbytnou dobu potřebnou k naložení nebo vyložení nákladu, či k vystoupení nebo nastoupení osoby. Pak musí odjet. V obytné zóně by také rychlost neměla překročit 20 kilometrů v hodině. Platnost značek neruší ani žádná křižovatka.

