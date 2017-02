Zdeňka Venclíčková Baranniková už není zastupitelkou Žatce

Žatec – Důvodem pro rezignaci je podle už bývalé zastupitelky dlouhodobé napětí v tomto nejvyšším orgánu města.

Zdeňka Venclíčková Baranniková (vlevo) a Eva Kapicová na archivním snímku ze zasedání žateckého zastupitelstvaFoto: Deník/Hynek Dlouhý

Na post zastupitelky Žatce rezignovala Zdeňka Venclíčková Baranniková z hnutí Volba pro město, které v roce 2014 ve městě vyhrálo komunální volby. „Důvodem mé rezignace na post zastupitelky města je mé osobní vnímání dlouhodobě napjaté situace v zastupitelstvu, která mi ubírá mnoho sil. Postupně ztrácím smysl, proč být v zastupitelstvu. Nechci zde být jen do počtu, promlčet se do konce volebního období a tajně si přát, aby toto již skončilo. Budu ráda, když můj krok přiměje alespoň některé zastupitele k zamyšlení, zda takto chtějí vést město ještě jeden a tři čtvrtě roku do dalších voleb,“ vyjádřila se pro média.

Stanislava Žitníková se rozhoduje

Uvolněné místo v zastupitelstvu by měla zaujmout Stanislava Žitníková. „Rozmýšlím se, rozhodnu se do pátku,“ sdělila Deníku Stanislava Žitníková, zda na uvolněné místo usedne.

Zdeňka Venclíčková Baranniková je už druhým zastupitelem, který v tomto volebním období v Žatci rezignoval. Tím prvním byl Tomáš Petříček z kandidátky Svobodných, kterého nahradil Oldřich Řáha. Ten se stal zároveň radním.

