Kluziště má za sebou první týden. Každý den ho využívají stovky lidí

Žatec - Velký nápor návštěvníků zažívá kluziště před žateckou radnicí hlavně odpoledne a v podvečer.

Stovky bruslařů využívají v těchto dnech led mobilního kluziště, které před Vánocemi zahájilo provoz před žateckou radnicí. Hlavně pro děti je vítaným zpestřením jejich vánočních prázdnin, velký nápor návštěvníků zažívá kluziště hlavně odpoledne a v podvečer. Bruslaři si pochvalují kvalitu ledu, která je lepší než v minulé sezoně.

Kluziště je otevřené denně od rána do večera, ve 13 hodin začíná půlhodinová údržba ledu. Bruslaři mají k dispozici stánek s občerstvením a převlékárnu, kluziště by před radnicí mělo být k dispozici do března.