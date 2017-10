Žatec má na volby nové zástěny, vyrobili je odsouzení ve věznici

Žatec – Původní zástěny jsou už staré a poškozené. Nahradí je dvacítka nových z dílny v Novém Sedle.

Při říjnových volbách do Sněmovny Parlamentu ČR budou lidé v Žatci upravovat své lístky ve volebních místnostech za zcela novými zástěnami. Pro město je vyrobili odsouzení z věznice v nedalekém Novém Sedle.

Původní zástěny sloužily v Žatci asi dvacet let, jsou ale už poškozené a radnice proto potřebovala nové. O jejich výrobu se postarala Věznice Nové Sedlo, která s deset kilometrů vzdáleným městem spolupracuje dlouhodobě. Odsouzení v truhlářské dílně v areálu věznice vyrobili pro žatecké volební místnosti celkem dvacet zástěn.

Radnice je spokojená

„Zástěny se dají složit, takže se s nimi bude lépe manipulovat při převážení a zaberou méně místa ve skladu,“ pochválila Helena Šmeráková, vedoucí odboru správních činností žatecké radnice.

„Nové zástěny nejen splňují všechny parametry stanovené pro volby, ale jsou lehké, skladovatelné a zpracované do nejmenších detailů. Právě na jednotlivých detailech mají podíl odsouzení, práce je prostě nutí přemýšlet o tom, co dělají,“ uvedla tisková mluvčí věznice Eva Koreneková.

Staré zástěny, nebo aspoň použitelnou část z nich, chce město Žatec nabídnout okolním obcím, aby se nemusely zbytečně likvidovat.

Věznice v Novém Sedle se žateckou radnicí spolupracuje dlouhodobě. Odsouzení vyráběli například upomínkové předměty, pomůcky do škol nebo pro výchovné programy městské policie. Dílem odsouzených budou třeba i herní a naučné prvky, které se ještě objeví na Hopíkově naučné stezce v městských lesích u Holedeče. „Dáme návrh, co chceme vyrobit, zaplatíme materiál a v Novém Sedle nám to vyrobí, jak potřebujeme,“ uvedla Alena Kubíčková z odboru životního prostředí žatecké radnice.

V Novém Sedle si v současné době odpykává trest 460 vězňů, 195 z nich pracuje. Vězni například obšívají kůží volanty do aut nebo demontují staré motory, deset odsouzených pracuje nově v call centru. Práci jim dává i firma zaměřená na balení zboží. Ti, kteří mohou pracovat venku, se často zapojují do sezonních zemědělských prací. „Třeba jezdí sbírat cibuli, brambory, je zájem i o sbírání kamenů z polí,“ sdělila vedoucí výkonu trestu věznice v Novém Sedle Alžběta Nováková.

Vězni pobírají za práci od 4500 do 9600 korun měsíčně. Díky tomu alespoň částečně umořují závazky, se kterými do výkonu trestu přišli. „Určitě se daří, ale ne v takové výši, jak by bylo na ty závazky potřeba,“ dodala Nováková.

Ne každého odsouzeného může věznice pustit na práci mimo areál a nabídka zaměstnání přímo v areálu je už vyčerpaná. „Chtěli bychom zřídit novou pracovní halu, kde by mohlo být několik zaměstnavatelů, kteří by nabízeli práci pro vězně přímo v areálu věznice,“ uvedl ředitel věznice Miroslav Špalek.

Ale ne každý vězeň chce pracovat. Někteří se zaměstnání vyhýbají, své o tom vědí i Novém Sedle.