Dočkají se na žateckém Slavoji brzy nové tribuny u hřiště? Zatím to nevypadá

Žatec – Kvůli havarijnímu stavu bylo její zastřešení v roce 2014 zbouráno.

Diváci na fotbalovém hřišti Slavoje. Lavičky jsou přes dva roky bez kryté tribuny.Foto: Deník / Petr Kinšt

Ani v příštím roce to nevypadá, že by město Žatec přistoupilo k výstavbě nové tribuny u fotbalového hřiště Slavoje. Kvůli havarijnímu stavu bylo její zastřešení v roce 2014 zbouráno, v současné době nad lavicemi jakákoliv ochrana před nepřízní počasí pro diváky chybí.

Tribuna v investičním plánu není

Výstavba nové tribuny ale v investičním plánu města na rok 2017 není, respektive je mezi akcemi, se kterými se počítá, jen když na ně zbudou peníze. Ve stejné pozici byla výstavba tribuny také v investičním plánu pro rok 2016.

Psali jsme: Nová tribuna na fotbalovém hřišti Slavoje hned tak nebude

Město nechalo na novou tribunu vypracovat projekt, náklady na výstavbu se podle něj odhadují na 12 milionů korun. Tolik město nechce dát. A i fotbalisté říkají, že takto velkoryse pojatou tribunu nepotřebují. Nechali si vypracovat projekt s polovičními náklady.

Vedení města říká, že se výstavbě tribuny nebrání. Musí se ale prý nalézt takové ekonomické řešení, které by odpovídalo jejímu využití a návštěvnosti utkání.

Starostka: Nová tribuna nespěchá

„Novou tribunu budeme určitě dál řešit, musíme ale nalézt vyvážené řešení s přijatelnými náklady. Tribuna bude muset splňovat řadu požadavků, například ze strany hasičů," sdělila Zdeňka Hamousová, starostka Žatce. „Prověřujeme také možnosti, zda bychom na výstavbu tribuny nemohli získat dotaci od státu," dodala s tím, že rychlá výstavba tribuny není nezbytně nutná.

Je to problém, říkají fotbalisté

Fotbalisté by ale rádi novou tribunu co nejdřív. „Pro nás je to velký problém a ostuda. Jednak při nepřízni počasí nejsou diváci nijak chráněni a jednak nám to neumožňuje pořádat některé akce třeba pro mládež," řekl Pavel Maňák, sekretář Slavoje Žatec.

Hlavní mužstvo Slavoje Žatec nastupuje aktuálně v krajském přeboru, na jeho domácí zápasy chodí sto až dvě stovky fanoušků.