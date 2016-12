Milovníci plavání mohou přijít do bazénu na Silvestra i Nový rok

Žatec, Postoloprty – V Žatci je bazén otevřen v sobotu i v neděli, v Postoloprtech to bude jen na Nový rok.

Plavci v bazénu v PostoloprtechFoto: Deník / archiv

Milovníci plavání si mohou přijít o nadcházejícím víkendu protáhnout tělo do bazénu v Žatci jak v sobotu, na Silvestra, tak i v neděli, na Nový rok. Na Silvestra je bazén otevřen prakticky celý den, od 10 do 18 hodin. V neděli pak bude k dispozici od 14 do 22 hodin. Informoval o tom vedoucí bazénu Jiří Karas.

Bazén v Postoloprtech bude mít o silvestrovské sobotě zavřeno, avšak v neděli, první den nového roku, bude otevřen od 10 do 21 hodin, stejně jako posilovna a sauna ve stejném areálu, sdělila Iveta Petřivalská ze správy postoloprtského bazénu.

Bazén v Lounech je celou tuto sezonu po dlouhých letech poprvé mimo provoz kvůli havarijnímu stavu, město připravuje rekonstrukci.