Kraj přebírá sbírku v hodnotě stovek milionů korun, kterou dostal darem

Žatec - Předměty od manželů Zemanových zůstanou v Žatci. Vznikne kvůli nim zbrusu nová galerie.

Galerista Alexandr Gižynski z Galerie Sladovna v Žatci ukazuje některé z unikátních exponátů vzácné sbírky manželů Zemanových.Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Ústecký kraj přebírá v současné době do svého majetku rozsáhlou sbírku manželů Zemanových ze Žatce. Ti kraji soubor uměleckých předmětů v hodnotě několika set milionů korun darovali loni. Sbírka zůstane v Žatci, ve městě vznikne kvůli ní nová galerie – v bývalé budově skladu a sušárny chmele na Smetanově náměstí. Tu kraj kvůli tomu loni koupil za dva a půl milionu korun od města.

„Převzetí celé sbírky potrvá ještě několik měsíců. Nyní se dokončuje převod budovy skladu na žateckém Smetanově náměstí do vlastnictví kraje a svěření do péče Galerii výtvarného umění v Mostě, která by nově vznikající pobočku v Žatci měla pod sebou,“ sdělila Lucie Dosedělová, mluvčí Ústeckého kraje.

Sochy, masky, obrazy i nábytek

Rozsáhlou sbírku českého moderního umění a umění mimoevropských kultur tvoří obrazy, sochy, africké masky, starožitný nábytek a další hodnotné věci. Zahrnuje 834 předmětů hlavně z Česka a Slovenska, ale také z Německa, Španělska, Afriky i Nepálu. Dokumentuje převážně 20. století a začátek 21. století a zahrnuje 40 let soustavné sběratelské činnosti manželů. Kolekce moderního umění obsahuje třeba díla Josefa Čapka, Emila Filly, Otto Gutfreunda, Františka Kupky, Františka Muziky, Josefa Špály i Jana Zrzavého.

Součástí daru jsou i dva domy na Hošťálkově náměstí v Žatci. Jak budou ty využity, Ústecký kraj ještě nerozhodl.

Předměty se sbírky pravidelně představuje Galerie Sladovna v Žatci, před pár dny skončila již pátá takováto výstava.

