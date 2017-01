V bývalé vojenské věznici v Žatci by mohly být vybudovány sociální byty

Žatec - Opuštěný objekt je v ulici Obránců míru poblíž Kruhového náměstí.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Libor Plíhal

Město Žatec hledá využití pro budovu bývalé vojenské věznice v ulici Obránců míru poblíž Kruhového náměstí a divadla. Pokud by se městu podařilo přestavbu z větší části financovat s pomocí dotace, mohly by tam vzniknout sociální byty. Další variantou je budovu pronajmout a využít pro pořádání takzvaných únikových her – fyzických dobrodružství, při kterých se musejí hráči dostat ve stanoveném čase z objektu, řekla starostka Žatce Zdeňka Hamousová.

„Zastupitelé již schválili změnu územního plánu, která by vybudování sociálních bytů umožnila. Odhadujeme ale, že by rekonstrukce věznice stála téměř 20 milionů korun. A není zatím jasné, jak velkou část by se podařilo získat z dotace. Rozhodující bude také povinná udržitelnost projektu – podle některých výkladů by to mohlo být až třicet let, což je pro naše záměry nepřijatelné," řekla Zdeňka Hamousová.

Celkem by v budově mohlo vzniknout osm malometrážních bytů, které by vlastnilo i spravovalo město. Vhodný dotační titul chce město hledat v Integrovaném regionálním operačním programu nebo u Ministerstva práce a sociálních věcí.

„Druhá navrhovaná varianta je objekt pronajmout. Již jsme jednali se zájemcem, který by tam mohl vybudovat takzvanou zážitkovou únikovou hru," doplnila starostka. V únikové hře jsou hráči „uvězněni" v objektu, z něhož se musí dostat vyřešením různých hádanek, šifer a hlavolamů. Únikové hry často využívají právě ponurého prostředí bunkrů a dalších nevyužívaných prostor. Motivy jednotlivých her jsou často inspirovány horory nebo detektivními příběhy, zahrát si je je možné téměř v každém větším městě.

Třípodlažní budova bývalé vojenské věznice v Žatci byla v letech 1985 až 1991 zrekonstruována. Armáda ji opustila v roce 2004 a ministerstvo obrany objekt pak bezplatně předalo městu. Město věznici několikrát neúspěšně nabízelo k prodeji, v současné době je objekt nevyužívaný a chátrá.