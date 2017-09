Známí herci natáčejí v psychiatrické léčebně v Petrohradu nový český film

Petrohrad /FOTO, VIDEO/ - Jaroslav Dušek, David Švehlík nebo Jiří Maryško jsou protagonisty snímku o boji se závislostí na alkoholu. Vzniká podle knihy ústeckého autora Josefa Formánka.

Devět mužů leží na pohodlných podložkách uprostřed místnosti, nad nimi sedí jejich terapeutka. Vypráví si, o čem právě sní. Téměř běžná scéna v Psychiatrické léčebně v Petrohradě na Podbořansku. Teď ale tak úplně běžná není. Obraz snímají kamery, zvuky mikrofony. Kolem režisér, scénárista a další lidé. Mezi ležícími jsou herci David Švehlík, Jaroslav Dušek nebo Jiří Maryško. A terapeutkou sedící na židli je herečka Marika Procházková. V psychiatrické léčebně se totiž natáčí nový český film Úsměvy smutných mužů z prostředí protialkoholické léčebny.

„Viděli jsme desítky léčeben, žádná se nám nezdála. Až tato. Snažili jsme se najít léčebnu, která není úplně ponurá. Nakonec jsme našli tuto. Ta spojuje všechny naše požadavky. Je tady milý personál i pacienti, natáčení si tady o pár dní prodloužíme,“ řekl režisér Dan Svátek v pauze mezi natáčením v bývalém špejcharu, který slouží léčebně jako oddělení ergoterapie. Před pár lety prošel objekt rozsáhlou rekonstrukcí.

Natáčení v léčebně v Petrohradu probíhá bez omezení jejího provozu, ve filmu si zahraje také několik klientů. Točí se v interiérech i exteriérech. „Za těch 26 let, co jsem tady ředitelem, je to první film, který se u nás natáčí. Už před tím se tady ale natáčely dva filmy,“ sdělil Ladislav Henlín, ředitel petrohradské léčebny.

Film se kromě Petrohradu na Podbořansku už natáčel v Kytlicích v Českém Švýcarsku, bude se ještě natáčet na Karlovarsku, Praze, Zlíně a také v Ústí nad Labem a okolí. Například ve Spolchemii nebo při ústeckém bežeckém maratonu. Několik záběrů z běhu se objeví ve filmu.

Boj s alkoholismem

Snímek vzniká na motivy románu ústeckého spisovatele Josefa Formánka, ve kterém popisuje svůj boj s alkoholismem v protialkoholní léčebně. Hlavní postavu, spisovatele Josefa, hraje David Švehlík. Josef Formánek se natáčení přímo účastní. „Někdy to je pro mě nepříjemné, to prožívat, někdy mě to nechává naprosto chladným. Ale říkám si, že je prima, že se má knížka dočkala zfilmování,“ řekl.

Film by měl mít premiéru příští rok na jaře, natáčení je přibližně v polovině.

Najít vhodné lokace pomáhala štábu Filmová kancelář Ústeckého kraje, která funguje zhruba dva roky. „Pomáháme filmařům hledat vhodné lokace, poskytujeme jim servis, kontakty. V současné době spolupracujeme na pěti filmech, kromě Úsměvů to jsou Hastrman, Palach, seriál Most a korejský film, který se natáčel v Hřensku,“ sdělila Barbora Hyšková ze zmíněné kanceláře. Za dobu fungování se kancelář podílela na vzniku čtyř desítek projektů - od malých dokumentů po celovečerní filmy.