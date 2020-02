Co si vybavíte, když se řekne Žatecko, Podbořansko a Lounsko?

Chmel a řeku Ohři. To jsou pro mě dva symboly našeho regionu. Kolem Ohře je krásná příroda, protéká regionem. Chmel nás tu všude obklopuje, máme ho tu nejlepší na světě, vaří se z něj skvělé pivo.

Jaké je Vaše nejoblíbenější místo v regionu?

Krásný Dvůr. Zámecký park, zámek a okolí. Krásnodvorsko je krásná lokalita. Brody, Chrášťany a další místa. Mám to tam strašně rád. Vyjedete na kole, vidíte už Doupovské hory, a není tam moc lidí. A to já mám rád.

Kdo je Váš životní vzor?

Když jsem byl malý, byl to Emil Zátopek. Sportovec, vytrvalec. Rváč duší i tělem. Teď ale asi nemám žádný vyhraněný životní vzor. V různých fázích života jsou to různí lidé. Podle toho, co dělám, jak se cítím. Myslím, že soustředit se na jednu osobu a snažit se být jako on, to nechci. Chci mít širší rozhled. Takže teď to není nikdo konkrétní.

Jaký jste byl student?

Považoval jsem se za dobrého studenta, ale většinou si učitelé mysleli něco jiného a hodnotili to také jinak (směje se). Ale asi průměrný. Jako normální kluk z malého města. Užíval jsem si dětství, když jsem přišel ze školy, taška letěla do kouta a chtěl jsem vždycky ven. Ale bez vzdělání to v životě nejde, takže jsem se na střední snažil, zabral jsem a chtěl jsem i na vysokou. Ale pak přišla vojna, přišli psi a život se stočil jiným směrem než ke škole. Takže když se mám zhodnotit, byl jsem průměrný student.

Čím jsou pro Vás Vaši psi?

Je to moje rodina. Samozřejmě, když mám partnerku, je na prvním místě, až pak jsou pejskové (usmívá se). Ale ta moje smečka ke mně patří, je to součást mojí rodiny.

Kde jinde než tady, byste chtěl žít?

O tom přemýšlím často. Strašně se mi líbí Skandinávie, severská krajina. Souvisí to samozřejmě s mým koníčkem, životním stylem, se psím spřežením. A v České republice? Asi někde na kraji Doupovských hor.

Máte nějaké motto, kterým se v životě řídíte?

Žiji jenom jednou a mám jen jednu šanci, svůj život žít.

Proč čtete Žatecký a lounský deník?

Jsou to noviny z regionu. Zprávy ze světa a celorepublikové najdete všude. Ale já jsem patriot a tyto noviny píší o dění v našem regionu, o Žatecku, Lounsku, Podbořansku.