Asi tu zemi neznáte. Jmenuje se Podněsterská moldavská republika, zkráceně Podněstří a je to takový severovýchodní úzký cíp Moldavska. Žije tam půl milionu obyvatel, hlavním zdrojem příjmů je nelegální výroba a kopírování čehokoli, pašování a v neposlední řadě také výroba koňaků.

Prezidentem je jakýsi Vadim Krasnoselskij, ale to je jedno, protože Podněstří ani jejího prezidenta nikdo neuznává. Tedy s výjimkou Ruska.A to přesto, že Podněstří už existuje třicet let, kdy se za pomoci Moskvy a jeho vojáků odtrhlo od Moldávie.