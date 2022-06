Ukrajina ve válce s Ruskem nevyhrává. Ruská agrese pomalu, ale přesto postupuje. A my namlsaní ruským úprkem od Kyjeva a jeho porážkou u Charkova, vidíme, že přes obrovské hrdinství Ukrajinců a naše dodávky zbraní Rusové dobývají další území.

Luhanská oblast byla před ruskou agresí s výjimkou Luhanska téměř celá pod ukrajinskou kontrolou. Dnes je tomu naopak. Ruské útoky na Severodoněck, náhradní ukrajinskou metropoli oblasti, odrážejí Ukrajinci s vypětím všech sil a je otázkou, jak dlouho se jim to ještě bude dařit.

Už i Čína má Putina dost. Ruská agrese ohrožuje svět

Mnozí malomyslní, mají pocit zmaru a beznaděje. Ale jsme stále na počátku války, mnohé naše zbraně ještě na bojiště nedorazily, mnohých dodáváme málo, mnohé vůbec ne. Je to obrovská chyba, která dává Kremlu naději na něco, co by mohl prohlásit za vítězství.

Ukrajina v květnu 2022 je jako Británie v červnu 1940, Bojuje s agresorem o život. Ale i ona vyhraje.