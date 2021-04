Co znamená, když někomu řeknete „opice“

V nesmrtelném komiksu Rychlé šípy od Jaroslava Foglara říká Jarka Metelka o Dlouhém Bidlu: „Je pověrčivý jako stará černoška.“ Vezmeme-li to pohledem dneška, je to, co druhý nejvzornější hoch na světě (po Mirku Dušínovi) říká, čiré zlo. Považme, jakou bouři vzbudila jedna urážka, kterou prý počastoval ve vypjaté chvíli slávista Kúdela soupeře černé pleti.

Foto: Deník