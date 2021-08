Ještě si možná vzpomenete, jak se i v naší zemi debatovalo o zákazu zahalování obličejů. A v některých zemích se zákony toto zakazující dokonce i přijímaly. Jenže to bylo už dávno, strašně dávno. V době, kdy jsme ještě neznali covid, v době předcovidové.

Dnes se naopak zahalování obličejů stalo zákonem. Nejdříve bez roušky a dnes bez respirátoru vás nepustí do vlaku, do metra, do obchodu nebo do divadla. Z respirátorů, které před dvěma roky znali tak leda doktoři na operačních sálech a pár podobných profesí, se stal předmět denní potřeby. A mého každodenního traumatu, kdy je důležitější mít v kapse respirátor než mobil. Protože bez telefonického a internetového spojení se pár hodin obejdete, ale bez respirátoru se nedostanete do vlaku, tramvaje, metra či krámu.

A tak se párkrát do měsíce vracím zpět domů pro respirátor. Nebo před nákupním centrem hledám zoufale nějakou lékárnu, kde bych si koupil respirátor, protože ten, co vozím v autě, jsem někam přendal a nakoupit potřebuji.A podobně jako mnozí jiní váhám, kdy si respirátor vzít a kdy sundat, když se na volném prostranství ocitnu v blízkosti skupinky lidí.

To všechno se mi děje přesto, že už jsem měsíc takzvaně plně očkován, v mobilu mám staženou aplikaci s evropským covid pasem a onen rok a půl covidu úspěšně odolávám. Pro mě, podobně jako pro dnes už polovinu dospělého obyvatelstva Česka, totiž ohledně nošení respirátorů platí stejná pravidla jako pro neočkovanou část populace. Považuji to za trochu nefér, ale důvody jsou logické.

I když jsem očkováním i proti nové delta variantě covidu chráněn, není ta ochrana stoprocentní. A pokud bych se nakazil, budu sice méně nakažlivý než lidé neočkovaní, ale covid přenést můžu, byť jen téměř teoreticky.

Respirátory a odpírači

Zásadnějším důvodem, proč respirátory nemizí, je velká část Čechů, kteří se naočkovat nenechali.A mnozí se nechtějí nechat naočkovat nikdy. Hlavně kvůli nim tus námi respirátory ještě hodně dlouho pobudou. Roušky jsou ale zapomenuty, protože svého nositele nechrání, ale respirátor ano.

Z nechtěné věci se už stala součást šatníku. Ženy už s respirátory ladí oblečení, koupit se dají luxusní i odlehčené nanomodely. Muži se kvůli respirátorům víc holí, neb s vousy nefungují… Přesto doufám, že jednou respirátory zmizí stejně jako covid. A spolu s nimi skončí i divná doba respirátorová.