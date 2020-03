Co nám koronavirus dal a vzal

Zdánlivě je to absurdní otázka. Copak nám smrtící vir mohl něco dát, když je každému zřejmé, co všechno nám vzal? Pojďme si to rozebrat. Vyhlášení nouzového stavu a uzavření hranic je v historii České republiky bezprecedentní. Za porušení přijatých nařízení hrozí až dvanáctiletý trest vězení. Z toho plyne, že situace je nesmírně vážná. Jak řekl Deníku ústavní právník Jan Kudrna, nejde o katastrofický film, počítačovou hru ani sen, z něhož bychom se zítra ráno mohli probudit. Je to realita. Ta spočívá v nakažlivosti nemoci, která má charakter pandemie.

Foto: Deník