Jan Hamáček? Kdo to je? Muž, který je stále vicepremiérem a ministrem vnitra, se po prohraných volbách vzdal funkce předsedy sociální demokracie a avizoval odchod do soukromé sféry. Z druhého nejmocnějšího vládního politika se přes jediný víkend stal člověk, který nikoho nezajímá. Tak to zkrátka chodí.