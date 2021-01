Nejhorší den americké demokracie

Spojené státy ve středu večer zažily něco, co by se dalo nazvat pokusem o puč. Obsazení budovy kongresu protrumpovskými demonstranty a přerušení ceremoniálu potvrzení volby nového prezidenta USA je za hranou všeho, co Spojené státy od občanské války Severu proti Jihu zažily. Viníkem je jednoznačně sám dosluhující americký prezident Donald Trump.

Foto: Deník