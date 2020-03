V ročníku 1944/45 se domácí fotbalové a hokejové soutěže kvůli válečným událostem vůbec nerozběhly. Nějaký čas se nehrálo ani po sovětské okupaci v osmašedesátém a v revolučním roce 1989 sportovci zase podpořili stávku studentů.

Ale teď je situace jiná. Vláda kvůli šíření koronaviru stanovila omezující pravidla. Bída je to i pro sázkaře. Kanceláře zavírají pobočky a sázení přes internet není taky žádná sláva. Z evropského fotbalu přicházejí v úvahu sázky na ruskou, tureckou, ukrajinskou nebo maďarskou ligu, z hokeje jen na KHL nebo Bělorusko. Ovšem není jisté, jestli tam soutěže také nepřeruší.

Co tedy zbývá, když sportovní život prakticky ustal? Jedna možnost se přece nabízí. Jaro se každým dnem hlásí o slovo, co tak zkusit vlastní pohyb? Nikdo vám přece nemůže zabránit v procházkách, běhu nebo jízdě na kole. A je to určitě lepší řešení než vysedávání u televizní obrazovky nebo počítače a hltání zpráv o tom, co se všechno může stát.