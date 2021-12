Doporučení ministerstva zdravotnictví pro vánoční svátky zní skoro komicky. Jednak proto, že každý slyšel, jak se chránit před virem už milionkrát. Jednak proto, že když se to vezme kolem a kolem, ty „bezpečné“ Vánoce vlastně nejsou žádné Vánoce. Spíš nějaké ošklivé všední dny. Jenže smích, je-li jaký, je hořký. Ač milionkrát slyšené, dobré rady nejsou dodržovány.A i proto pořád zbytečně umírají lidé.

Je ti šedesát? Jdi na injekci

Rady a doporučení jsou pro ty, kdo jsou ochotni jim naslouchat. Ti ovšem všechno znají a vědí, co je nutno dodržovat, není potřeba jim to vtloukat do mozku podevatenácté.

Pak jsou tu ti, kdo mají „svou hlavu“. Buď považují proticovidová opatření za zbytečná, nebo je mají za zásah do osobní svobody. Nechtějí je respektovat. Buď to dělají soukromě, nebo za to demonstrují a chlubí se tím.

A co má dělat stát? Má tomu přihlížet? Dejme tomu, že část motoristů by si řekla, že nebude dodržovat omezenou rychlostv obcích. Z měst by si udělali šílenou závodní dráhu. Prý je to jejich právo a padesátka hnusná tyranie. Budou jim policisté vlídně domlouvat, zatímco počet mrtvých poroste? Udělají občas někde kontrolu a udělí blokovou pokutu?

Příklad to není přitažený za vlasy. Ti, kdo se chovají sobecky, a vědomě se tedy mohou stát šiřiteli koronaviru, brutálně ohrožují druhé. Úřady na to hledí s jakousi káravou vlídností. Přece jsou to také našinci, že?

Očkování: Jak vyvracet lži

Když někdo vánoční trhy přejmenuje na farmářské nebo si je udělá v hospodě, to je přece báječná česká vynalézavost, chacha. Když někdo přetáhne zavíračku, no, co je pár minut navíc. A že se nekontrolují covidpasy? Asi ne, ale přece nebudeme dohlížet na každého hostinského.

Benevolence policistům a úřadům sluší, jde-li o banální přestupky či jednotlivá selhání. Soustavné porušování hygienických pravidel je vážná věc. Je to něco jako obecné ohrožení. Stát je tu od toho, aby se ohrožených zastával.

Kontroly tedy musí být soustavné a pokuty tvrdé. Úřady to měly udělat už dávno, nikdy ale není pozdě. Je hezké, že vrchnost spořádaným poddaným něco doporučuje. K čemu to ale je, když je neochrání před lapky?