Žádné bianco šeky

To že je nekompromisní mladý muž, který zarazil Dukovany pro Rosatom, zasazoval se o stopku pro čínské firmy při budování 5G sítí a neváhal Zemana nazvat bořitelem demokratických pořádků?

Ač se mohlo zdát, že v novém diplomatickém hávu touží po pochvale moudrého stařešiny a obroušených vztazích, pravda je asi někde jinde. Jak jsem napsala hned po Zemanově nemocničním rozhovoru pro TV Nova, pokud řekl, že přes jedno jméno vlak nejede, tak nepojede.

Během dne vyšlo najevo, že Lipavský chtěl spíš zachovat dekorum, než dělat dodatečný dojem na hlavu státu. Podle Frekvence 1 ho totiž Zeman vybídl, aby svou kandidaturu stáhl. Nechápu, proč to mladý Pirát neřekl naplno.

Je ti šedesát? Jdi na injekci

I lidé, které doposud na své straně neměl, by mu začali fandit. Prezident v přímém přenosu cupuje ústavu a vysmívá se těžce zkoušené zemi. Petr Fiala by teď měl odhodit slušnost stranou a vycenit zuby. Na Hrad by už neměl dorazit žádný z jeho nominantů. Válka je vyhlášena.