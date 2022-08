Brzy po přelomu tisíciletí řešili zaměstnanci tehdejší společnosti quattro GmbH (dnes Audi Sport GmbH) otázku, jakému vozu by měli po modelu RS 4 dopřát sportovní úpravu. A zvolili větší A6. První generace tohoto modelu (C5) prošla v roce 2001 produktovou modernizací a značka Audi chtěla současně nabídnout zákazníkům v segmentu vyšší střední třídy více koní pod kapotou.

O tom, jak to všechno začalo, hovoří tisková zpráva:

Jako zdroj hnací síly byl požadován osmiválec, který v základních rysech pocházel z modelové řady A8 (D2). Tento motor pracoval již v modelu S6, kde měl nejvyšší výkon 340 k, a vyžadoval tedy ještě hodně práce na detailech. Doplněn byl dvěma turbodmychadl.- Jenže, nastal problém - do motorového prostoru modelu A6 nevešel. se Společnost quattro GmbH proto přední část vozu prodloužila a vytvořila pro jednotku V8 o čtyři centimetry delší prostor.

Na vzhled tohoto vozu i těch dalších se můžete podívat do naší fotogalerie.

Agregát, který poháněl první model RS 6, nebyl cizelován ani v Ingolstadtu, ani v Neckarsulmu, nýbrž v Anglii. Britský výrobce motorů Cosworth, do roku 2004 dceřiná společnost AUDI AG, vyladil společně s techniky firmy quattro GmbH vidlicový osmiválec na pozoruhodný nejvyšší výkon 450 k a maximální točivý moment 560 N.m. Audi RS 6 tak zaujalo postavení na vrcholu svého segmentu.

Poprvé byl motor spojený se samočinnou převodovkou s kapalinovým měničem točivého momentu, která se vyznačovala kratšími dobami řazení. Pět převodových stupňů pro jízdu vpřed umožňovalo zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,7 sekundy. Značka Audi poprvé vsadila na nově vyvinutý podvozek Dynamic Ride Control (DRC).

Stephan Reil, odpovědný za vývoj všech modelových řad RS 6 a v současnosti vedoucí technického vývoje v Neckarsulmu, vystihuje jeho přínosy stručně: „DRC zmenšuje při sportovní jízdě na rovinkách i v zatáčkách podélné a příčné pohyby karoserie.“Dynamic Ride Control má ocelové vinuté pružiny a vzájemně diagonálně propojené hydraulické tlumiče, které bez použití elektroniky okamžitě působí proti pohybům karoserie vozu. Při otočení volantu a průjezdu zatáčkou se charakteristika tlumičů mění tak, aby docházelo k výraznému potlačení pohybů karoserie kolem podélné a příčné osy.

C5 je dodnes jediným modelem RS 6, který se postavil na start i jako závodní vůz. Okruhová verze RS 6 Competition v barvách týmu Champion Racing deklasovala v roce 2003 s Randy Pobstem za volantem konkurenci ve stejné objemové kategorii v závodním seriálu SPEED GT World Challenge. Její motor V8 Biturbo byl vyladěn na 475 k, řazení bylo manuální a vůz okamžitě vítězil.

Na závěr výroby této modelové řady připravila společnost quattro GmbH zvýšení výkonu pro verzi s dodatečným označením „plus“. Výkon se zvýšil z 450 k na 480 k, točivý moment zůstal na 560 N.m. Nejvyšší rychlost byla nyní 280 km/h místo dosavadních 250 km/h.

C6 – jediná RS 6 s desetiválcem

Šest let po prvním modelu RS 6 následovala v roce 2008 druhá generace. Značka Audi zvýšila nejen výkon a zdvihový objem, ale také počet válců. Těch bylo deset, přeplňování zajišťovaly znovu dvě turbodmychadla a zdvihový objem byl nyní pět litrů . Dohromady to stačilo k dosažení nejvyššího výkonu 580 k a maximálního točivého momentu 650 N.m, který byl k dispozici již od 1500 otáček za minutu. To byly hodnoty, které tehdy překonávaly dokonce i model R8, který ve verzi R8 GT poskytoval maximálně 560 k.

Největší motor RS všech dob vyráběla značka Audi tři roky. Jednotka V10 o hmotnosti 278 kilogramů byla doslova přírodním živlem. Kvůli zajištění přívodu oleje i při rychlých průjezdech zatáčkami vsadili technici Audi na řešení z motoristického sportu: mazání se suchou skříní motoru. Odděleně uložený zásobník motorového oleje umožnil nízké uložení motoru V10, a tím i nízké těžiště celého vozu.

Stejně jako u generace C5 vyžadoval i desetiválec převodovku, která by si s jeho výkonem poradila. Použitá 6stupňová samočinná převodovka musela být proto rozsáhle modifikována. Chlazení, rychlost řazení, rozdělování hnací síly – všechno bylo vylepšeno. S touto kombinací motoru a převodovky dosahoval vůz značky Audi poprvé nejvyšší rychlosti více než 300 km/h – přesněji řečeno 303 km/h v případě modelu RS 6 plus. V běžných verzích RS 6 byla nejvyšší rychlost elektronicky omezena na 250 km/h, na přání to mohlo být 280 km/h. Na rovinkách se C6 nemuselo obávat prakticky žádného jiného sériově vyráběného vozu. Ke sprintu na 100 km/h potřebovala Limuzína 4,5 sekundy, Avant 4,6 sekundy.

Nesmírná hnací síla vyžadovala patřičné brzdné výkony. Na přání byly pro model RS 6 poprvé nabízeny keramické brzdy (kotoučové brzdy o průměru 420 milimetrů vpředu a 356 milimetrů vzadu), které dynamickému vozu zajišťovaly zpomalení s mimořádnou spolehlivostí. Značka Audi i podruhé vsadila na podvozek DRC, který byl nyní zákazníkům dodáván sériově v karosářských variantách Limuzína i Avant.

Stejně jako u předchůdce zachovala značka Audi decentní vzhled vozu. Rozšířené blatníky, které odlišovaly model RS 6 od výchozího modelu a vytvářely dostatek místa pro velká kola a pneumatiky (19 palců a 255/40, na přání 20 palců a 275/35), zvětšily šířku vozu pouze o 3,5 centimetru na celkových 1,89 metru.

C7 – návrat k osmiválci

V nové generaci pro změnu konstruktéři vsadili pro změnu na nejmenší agregát v historii modelu RS 6. Z nabídky byla už bez náhrady vyřazena klasická Limuzína.

Přínosem pro řidiče bylo snížení hmotnosti. C7 byla v porovnání s předchůdcem o cca 120 kilogramů lehčí, mimo jiné díky výraznému zvýšení podílu hliníku v konstrukci. Hliníkové byly například všechny vnější díly karoserie. Avant byl přitom o 6 centimetrů širší než běžný model A6. Zatímco u generace C6 nesla přední náprava cca 60 procent hmotnosti vozu, snížila značka Audi tuto hodnotu na 55 procent, což odpovídá úspoře cca 100 kilogramů. Dalším důvodem bylo posunutí motoru přibližně o 15 centimetrů dozadu.

Model RS 6 na silnicích dokazoval, že mít o dva válce a 20 k méně, není z hlediska sportovních výkonů žádným hendikepem. Generace C7 s maximálním točivým momentem 700 N.m a novou 8stupňovou převodovkou tiptronic zvládala zrychlení z klidu na 100 km/h za pouhých 3,9 sekundy, o polovinu sekundy rychleji než předchůdce. Rychloměr na panelu sdružených přístrojů ukazoval nejvyšší rychlost až 305 km/h. Současně klesla spotřeba paliva v porovnání s předchůdcem o 30 procent, a to nejen díky snížení hmotnosti, ale také prostřednictvím systému deaktivace válců, který při nízkém zatížení proměnil motor modelu RS 6 ve čtyřválec. Zákazníci měli znovu na výběr keramické brzdy s brzdovými kotouči o průměru 420 milimetrů vpředu a 365 milimetrů vzadu, které zajišťovaly maximální zpomalení a největší přednosti vykazovaly při dlouhodobém intenzivním používání.

Novinkou pro třetí generaci modelu RS 6 byl poprvé sériově dodávaný podvozek se vzduchovým odpružením, jímž značka Audi reagovala na přání zákazníků, kteří volali po vyšší úrovni komfortu. Systém adaptive air suspension zajišťoval v každodenním provozu luxusní požitek z jízdy, přestože současně nabízel o 20 milimetrů nižší světlou výšku a sportovní charakteristiku. Vítaným prvkem výbavy na přání pro případ rychlého stěhování bylo poprvé nabízené tažné zařízení.

V průběhu let se značce Audi dařilo výkon čtyřlitrového osmiválce postupně stále více zvyšovat. V modelu RS 6 performance dosahoval vůz poprvé výkonu více než 600 k, přesně to bylo 605 k. Funkce krátkodobého zvýšení plnicího tlaku umožňovala dosahovat maximálního točivého momentu 750 N.m.

Současnost patří C8

V roce 2019, tři roky před 20. výročím, přijela k prodejcům čtvrtá generace modelu RS 6 (C8), když navázala na své předchůdce zdvihovým objemem 4 litry, dvěma turbodmychadly, výkonem 600 k a točivým momentem, který nyní vrcholí hodnotou 800 N.m.

Poprvé v historii je tento vůz podporován 48V částečně hybridním systémem, který přináší další zvýšení hospodárnosti. Přestože je Audi RS 6 Avant* o trochu těžší, zvládne sprint z klidu na 100 km/h už za 3,6 sekundy a k dosažení rychlosti 200 km/h potřebuje pouhých 12 sekund.

Nové řízení všech kol vylepšuje stabilitu ve vysokých rychlostech, protože v těchto jízdních situacích se zadní kola natáčejí stejným směrem jako přední. Naproti tomu při manévrování v nízkých rychlostech se natáčejí opačným směrem než přední. Tím se zmenší průměr otáčení a usnadní zaparkování vozu.

A design? Zatímco vozy RS 6 generací C5, C6 a C7 prozrazují až na druhý pohled, že jsou supersportovními kombi, u C8 je to poprvé jinak. I laik okamžitě pozná, že zde nejede žádná normální verze modelu A6. RS 6 Avant s výchozím modelem A6 Avant sdílí pouze střechu, přední dveře a zadní výklopné víko. Všechny ostatní díly mají specifickou konstrukci RS a karoserie je výrazně širší, o 8 centimetrů. Jen zasvěcenci vědí, že nejrychlejší ze všech vozů A6 se poprvé prezentuje také s odlišnou kapotou motoru a díky všem uvedeným úpravám a opatřením může používat světlomety Matrix LED s laserovými světly z modelu RS 7. Širší a větší jsou také kola a pneumatiky. Sériově se dodávají 21“ kola (pneumatiky 275/35). Na přání jsou poprvé k dispozici 22“ kola s pneumatikami rozměru 285/30.