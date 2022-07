Mohla by to být revoluce, která zvrátí dosavadní averzi určité části motoristů k elektromobilům. Ti totiž vůči tomuto typu vozidel často využívají argumentují, že je nutno je zdlouhavě dobíjet a navíc dobíjecí infrastruktura je řídká.

Ovšem Fiat v současné době v takzvaném "Areálu budoucnosti", který patří automobilovému koncernu Stellantis, testuje elektrický model 500 se zabudováným zařízením pro indukční dobíjení baterie během jízdy. Dokonce to prý funguje v klasických dálničních rychlostech.

Systém DWPT (Dynamický bezdrátový přenos energie) využívá systému cívek zabudovaných pod povrch vozovky. Z nich se pak elektřina přenáší přes přijímač ve vozidle do baterie. Auto tedy fakticky může fakticky po takto vybavené silnici jezdit prakticky bez zastávky. Nebyly by pak zapotřebí žádné čerpací ani dobíjecí stanice.

Elektrovůz už má i největší světová značka aut: Toyota bz4X je originál a dobrý!

Zkušební okruh koncernu StellantisZdroj: Stellantis

Není to nějaká speciální technologie určená pro Fiat, stejným způsobem by se mohl při jídě dobíjet prakticky libovolný elektromobil. Specialisté této italské značky tvrdí, že je tento způsob doplňování energie do baterie šetrnější k životnímu prostředí než klasický způsob z rozvodné sítě prostřednictvím nějakého kabelu. Prý totiž dochází k menší ztrátám.

Ruku v ruce s tím, jak potvrdila Anne-Lise Richardová, která je v koncernu Stellantis zodpovědná za oblast e-mobility, by měly přijít další výhody pro elektromobily.

Například by se mohly zásadně zmenšit vysokonapěťové baterie. Právě jejich vinou jsou totiž v současnosti vyráběné modely s čistě elektrickým pohonem tak drahé. Navíc by se potom staly lehčími, a tudíž by k jejich provozu bylo zapotřebí méně elektrické energie.

Škoda už v Mladé Boleslavi vyrábí také nejdražší díl pro své elektromobily

Po silnici, ve které jsou zabudovány indukční cívky, by mohli chodit třeba i lidé nebo zvířata, aniž by jim hrozila nějaká újma na zdraví. Měření intenzity magnetického pole neukázalo žádné nebezpečné hodnoty, všechny zabudované kabely jsou navíc izolované.

V první fázi se zřejmě takového "dobíjecí" silnice nebudou budovat na autostrádách spojujících velká města. Spíše by mohly vzniknout v uzavřených firemních areálech, v přístavech nebo třeba na letištích.