To auto vypadá na první pohled docela nenápadně. Je to sice luxusně vyhlížející mohutné čtyřdveřové luxusní kupé, ale to, že se jedná o historicky nejsilnější automobil s logy AMG by asi hádal málokdo. Dokonce ani ten, kdo ví, co v řeči značky AMG znamená číslo 63, které lze nalézt na zádi.