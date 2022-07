Prostudovat si je můžete na přehledných obrázcích v naší galerii.

Zájemce si tak před zatím nezávaznou objednávkou u dealera, protože ceny ještě nejsou stanoveny, může zjistit třeba to, že kapota kryjící motorový prostor po otevření dosáhne do výšky přesně 1732 milimetrů. Nebo, že tašku, pokud ji bude chtít uložit do kufru, musí zdvihnout 697 milimetrů vysoko. Parkovací místo by pak mělo být široké nejméně 3650 milimetrů, protože právě tolik činí šířka auta s otevřenými předními dveřmi na obou stranách.

Dámy si už také můžou plánovat, jak velkou kabelku si do auta budou brát. Uzavíratelná schránka před spolujezdcem na palubní desce totiž pojme maximálně 10,8 litru. Je tak největším z celkem 11 odkládacích prostorů, které jsou rozmístěny v prostoru pro cestující.

S novým Peugeotem 308 poprvé na silnici v ČR: Klasická koncepce se bude líbit!

Samozřejmě ale automobilka odtajnila také další, pro mnohé zásadnější údaje. Už proto víme, že karosérie čtyřistaosmičky měří na délku 4687 milimetrů a na výšku jen 1478 milimetrů.

V nabídce jen jediný plně spalovací agregát

Rozvor je solidně dlouhý - charakterizuje ho číslo 2787 milimetrů. Do zavazadlového prostoru lze při vztyčených opěradlech zadních sedaček naložit až 536 litrů různých předmětů.

Přestože auto s karosérií typu liftback vypadá poměrně sportovně, zatím zveřejněné motorizace odpovídají spíše poklidnému rodinnému využívání. Nejlevnější pohonnou jednotkou bude přeplňovaný zážehový tříválec s objemem 1,2 litru, který je naladěn na výkon 120 koňských sil. Další jednotky už zahrnují elektromotor. Ať už se jedná o dva výkonové stupně plug-in hybridů (150 či 180 koní) nebo "čistý" elektropohon. Ten ovšem přijde do nabídky až později.

Je tu kandidát na Miss kombi: Seznamte se s novým Peugeotem 308 SW

Výbava by měla být velmi solidní. Zájemce si bude moci objednat třeba masážní sedačky, noční vidění, matrix světlomety nebo audiosystém Focal.

Na českém trhu se auto objeví pravděpodobně na jaře příštího roku.