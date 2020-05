ČERNÁ A BÍLÁ: Je správné otevřít už kadeřnictví a podobné firmy?

Služby, při kterých se dostávají lidé do bezprostředního kontaktu, jsou ode dneška opět v provozu. Má to však své odpůrce i příznivce. Podle odpůrců jsou to všechno služby, při nichž se lidé musí dotýkat, což se nedá nijak srovnat s letmým kontaktem při placení. Zastánci rozvolnění opatření však tvrdí, že nedávné otevřneí obchodů či posiloven větší výskyt covid-19 nepřineslo a epidemie je, zdá se, už pod kontrolou.

Riziko nákazy se dostatečně snížilo ANO Ani nedávné otevření velkých obchodů či posiloven nepřineslo vyšší výskyt covidu-19. Naopak, čísla stále klesají. To ukazuje, že epidemie už je pod kontrolou a pravděpodobnost, že se člověk nakazí, je velice nízká. Ukazuje se, že ti, kdo se nutně dostávají do kontaktu s dalšími lidmi, jako například prodavači při placení, nejsou více nemocní. NE Kadeřnictví, holičství, pedikúra, nehtařství či masáže a rehabilitace, to všechno jsou služby, při nichž se musí lidé přímo dotýkat. Kadeřník či kadeřnice při práci na složitějším účesu dámě doslova dýchá na hlavu dvě hodiny. To se nijak nedá srovnat s letmým kontaktem při placení. Je známo, že čím déle je někdo v blízkosti nakaženého, tím větší nebezpečí podstupuje. ČERNÁ A BÍLÁ: Měly by být před prázdninami otevřeny všechny školy? Přečíst článek › Živnostníci by další omezení nevydrželi ANO Lidé, kteří se starají o zkrášlení či lepší kondici druhých, jsou většinou drobní živnostníci. V případě větších salónů pak zaměstnanci. Dva měsíce, kdy nemohli pracovat, je většinou dohnaly na samý pokraj krachu. Nemají ani jednoduchou možnost, jak si přivydělávat jinde. Stát si nemůže dovolit přivést je na mizinu. NE V případě pandemie je zdravotní hledisko nadřazeno všem ostatním. Kvůli jednomu či dvěma měsícům nemá smysl riskovat nová ohniska nákazy. Vláda měla nechat služby, při jejichž provozu se lidé navzájem dotýkají, zavřené déle. Cílená finanční pomoc pro jejich provozovatele by se dala poměrně snadno zorganizovat a státní rozpočet by ji unesl. ČERNÁ A BÍLÁ: Má už Česko koronavirus pod kontrolou? Přečíst článek › Zákazníci se už bez kadeřníků neobejdou ANO Žijeme v jedenadvacátém století. Lidé jsou zvyklí o sebe pečovat. Upravený zevnějšek patří k lidské důstojnosti. Zejména ženy trpí tím, že se nemohou nechat ostříhat či učesat nebo nabarvit odrůstající vlasy. Nelze po nikom dlouhodobě požadovat, aby se stříhal svépomocí. Stát nemá právo lidi víc omezovat, tím spíš, že průběh epidemie je v Česku mírný. NE Nikdo nechce zrušit zkrášlovací služby nebo je omezit na dlouhá léta. Když lidé vydrželi bez nich dva měsíce, přestáli by to ještě jeden další. Nikdo není diskriminován a nemusí svým méně upraveným zevnějškem trpět. Každý ví, že to není jeho vina. Češi snášeli a snášejí všechny zákazy disciplinovaně chápou, že na prvním místě je ochrana nejohroženějších skupin. ČERNÁ A BÍLÁ: Má být v ČR prodloužen stav nouze? Přečíst článek › Ochranné prostředky jsou dostatečné. ANO Koronavirus není nevyzpytatelný fantom. Šíří se kapénkami. I na blízkou vzdálenost se dá tedy před ním účinně chránit. Pokud má kadeřník (kadeřnice) roušku a přes ni ještě plexisklový štít, nemůže se nic stát. Tím spíš, že roušku má i zákazník. Přidáme-li k tomu dezinfekci provozovny, nástrojů i rukou, je nákaza takřka vyloučena. NE Podle některých odborníků se setkal s koronavirem až milion Čechů. Většina z nich nemá žádné příznaky. Ten, kdo poskytuje služby, při kterých dochází ke kontaktu, tedy může být přímým nositelem viru, a sám o tom neví. Přes všechny ochranné prostředky tedy nelze vyloučit přenos. Čím je bezprostřední blízkost delší, tím je nebezpečí větší.

