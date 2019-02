LOUNY, ŽATEC - V kauze Aleše Dvořáka, do loňského roku místostarosty Žatce, stále ještě nepadl verdikt.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Milan Kilián

Dvořák čelí u Okresního soudu v Lounech obžalobě z několika hospodářských trestných činů z 90. let. Došlo k nim ještě předtím, než v roce 2000 usedl na žatecké radnici do křesla místostarosty. Nyní už místostarostou není, protože v dalších volbách v roce 2006 nebyl zvolen do zastupitelstva.

Okresní soud v Lounech už téměř třináct měsíců čeká na posudek znalce. Ten má prověřit účetnictví a míru rozhodování o ekonomice podniku, který Dvořák dříve provozoval. Obžaloba ho viní ze zpronevěry, zkreslování údajů o hospodaření a jmění společnosti či poškozování věřitele. Dvořák vinu odmítá. Argumentuje, že se o ekonomické věci firmy staral většinou jeho společník. Ten ovšem před několika roky zemřel a soud ho nemohl vyslechnout. Další agendu podle A. Dvořáka zpracovávala účetní.

Bývalý místostarosta Žatce je nyní zaměstnancem Krajského úřadu Ústeckého kraje. Pracuje jako poradce pro rozvoj pracovních příležitostí pro průmyslovou zónu Triangle u Žatce.