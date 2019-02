Lounsko - Autobus narazil do zdi ve svahu, nikomu se nic nestalo.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Iveta Nádvorníková

Na Lounsku havarovalo v pátek 18. ledna ráno několik vozidel. Byl mezi nimi i linkový autobus u Peruce. Řidiči podcenili počasí a nezvládali situaci na namrzlých a kluzkých vozovkách. „Hned po čtvrté hodině ráno se udála dopravní nehoda mezi obcemi Sulec a Panenský Týnec. Na silnici první třídy, ve směru od Loun na Prahu, dostal smyk řidič osobního auta Jeep Cherokee s přívěsným vozíkem údajně poté, co přibrzdil vůz před vybíhající zvěří. Skončil v levém silničním příkopu, kde se i s vozíkem převrátil na pravý bok,“ popsala nehodu Jaromíra Střelcová, lounská policejní mluvčí. Celková škoda byla vyčíslena na 55 tisíc korun. Alkohol nebyl zjištěn.

Autobus narazil do zdi ve svahu

Další nehody následovaly před pátou hodinou ranní na Perucku. „Na zledovatělé silnici nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky i řidič autobusu Karosa. V klesání, poblíž dětského tábora, dostal smyk a narazil do zdi ve svahu,“ sdělila mluvčí. „Autobus jel z Loun do Peruce a Černochova. V době havárie v něm bylo sedm cestujících. V autobuse se vysypaly některá okna, nikomu se ale nic nestalo. Cestující přestoupili do náhradního autobusu,“ uvedl Rudolf Náhlovský, vedoucí dopravní policie v Lounech.

Na stejném místě havaroval navíc o chvilku později i řidič osobního auta Hyundai Götz. „Všechny nehody se obešly bez zranění a u všech bylo příčinou nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. Řidiči opět podcenili počasí a nezvládali situaci na kluzkých vozovkách,“ dodala policejní mluvčí. Všechny silnice byly po nehodách průjezdné. K obdobné situaci došlo ve čtvrtek v Ročově. Kvůli namrzlé silnici tam na silnici Louny – Rakovník havarovala přímo v obci tři auta.