Česko-ruské vztahy v číslech: Jak by rostoucí diplomatické napětí mohlo zasáhnout tuzemskou ekonomiku? Podíl vývozů do Ruska na celkovém exportu z Česka činí jen dvě procenta. Problémy by ale mohli mít strojaři.

Při prvním pohledu na oficiální statistiky se Česko jeví vedle Ruska jako malý David vedle obřího Goliáše. Obyvatel má východní velmoc třináctkrát víc. Co se rozlohy týče, rozdíl je dokonce více než dvěstěnásobný. Malá země ve středu Evropy nicméně Rusy dlouhodobě velmi láká. Předloni, tedy ještě před příchodem koronavirové pandemie, Česko navštívilo přes půl milionu turistů z Ruska. Obsadili tak šestou pozici mezi nejpočetnějšími návštěvníky z ciziny. Internet zahltily "zasvěcené" komentáře k Vrběticím, jejich údaje ale nesedí Přečíst článek › Hlasování nohama Více než čtyřicet tisíc Rusů u nás zatoužilo alespoň nějakou dobu žít a zařídilo si tu pobyt. V tomto ohledu obsadili mezi cizinci čtvrtou příčku za Ukrajinci, Slováky a Vietnamci. Zato opačným směrem žádné významné migrační proudy zaznamenány nebyly, jak potvrzují statistiky ruského ministerstva vnitra. Když pomineme loňský rok, kdy se už tak nízká čísla kvůli pandemii propadla, cestovaly do Ruska, především jako turisté či za prací, jen tisíce Čechů. Dočasný pobyt v Ruské federaci získalo za posledních pět let jen 106 Čechů, trvalý pak 98. A přímo ruské občanství obdrží v průměru pouze pět našinců ročně. Žebříčky pro Česko Ostatně nelze se divit. V České republice se žije o poznání lépe. Mezinárodní žebříčky dokládají, že Češi se mohou těšit vyššímu bezpečí, úrovni demokracie, svobodě slova, lepší lékařské péči či kvalitnějšímu vzdělávacímu systému. Oproti Rusům máme také vyšší příjmy a dožíváme se vyššího věku. Export? Dopad malý Krize v českoruských vztazích se sice může dotknout českých exportérů, ale nijak katastrofálně. Podíl českých vývozů do Ruska totiž klesá: ze zhruba čtyř procent v roce 2012 na necelá dvě procenta všech exportů v několika posledních letech. „I pokud by z jakéhokoliv důvodu došlo k výraznému poklesu poptávky Ruska po českém a evropském zboží (podobně jako v roce 2009), byly by dopady rozpoznatelné pouze v nejexponovanějších odvětvích – na prvním místě u strojařů, výrobců kovů a v automobilovém průmyslu,“ říká hlavní ekonom společnosti Patria Finance Jan Bureš.

